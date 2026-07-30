科研養才 台灣實中明年招生 年砸4千萬

由教育部新設立的國立台灣科學實驗高級中等學校（以下簡稱台灣實中），將於明年二月招生，八月入學，首屆招收卅人。選才方式除了筆試、書面審查及面試外，還有一周左右的「甄選營」，透過課程、活動，觀察學生是否具備研究潛力、好奇心與探究精神。這也是全台首間國立學校型態實驗教育學校。

由於台灣實中採全國招生，教育部次長朱俊彰說，將提供學生住宿，並安排輔導人員協助學生適應住宿生活。

根據教育部規畫，台灣實中將設於台大辛亥路上法律學院校區內的國青大樓。教育部昨也在台大舉行籌備處揭牌儀式，包括教育部長鄭英耀、中研院院長陳建仁、台大校長陳文章、清大校長高為元、陽明交大校長林奇宏、成大校長沈孟儒等人均一同出席見證。

教育部表示，實中創設初期，一年經費約三、四千萬，待達到第三個學年，經費將達到一點二億元。課程部份，採三年漸進式專題研究、個別化學習，也是高中、大學雙師指導制度，並導入大學預修課程，高中至研究機構一體化培育等模式。

教育部表示，台灣實中將以人文與科學並蓄、學術研究能力導向為主軸來培育學生，其中專題研究課程時數會占總課程百分之廿五至百分之卅，也將深化語文表達及人文社會課程。

師資方面，台灣實中籌備處主任朱元隆表示，第一年預計招募十二名教師，邀請具理念的高中教師共同備課、參與招生規畫；第二學期起，再陸續商借教師及延攬新進教師，共同完成三年課程規畫。

朱俊彰則說，實驗教育有彈性，未來除商借現職教師外，也會透過多元管道聘任教師，並參考科學園區實驗高中的做法，研議較具競爭力的薪資待遇，以吸引優秀師資投入。

不過若學生就讀後，發現興趣不合，想轉回一般高中體制，該怎麼辦？朱元隆表示，校方會完整開列學生已修習課程及學分對照表，協助媒合對應學校，若有學分不足之處，也可透過降級補修或寒暑假補修等方式完成學業。

至於學生是否可直接保送台灣高等研究學院（ＴＡＡＳ）？教育部高教司長廖高賢表示，台灣高等研究學院招生對象不限於台灣實中學生，也開放其他具有科學研究潛力的高中生申請，因此台灣實中學生將透過現行特殊選才管道升學。