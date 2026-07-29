當代傳奇赴義演「凱撒」嘆「只給3張經濟艙機票」 文化部公開補助回應

當代傳奇劇場行政總監林秀偉今日於社群發文，指文化部文化交流司司長拒見當代傳奇創辦人、國家文藝獎得主吳興國，對於當代傳奇以「凱撒」參加世界莎士比亞大會五十年慶典「只願給3張經濟艙機票」。文化部強調，各項計畫補助皆依相關要點規定，並經專業委員進行審查，過程專業、公正，亦可受公評。

文化部表示，因團隊仍在國外巡演中，文化部除與國內行政團隊已聯繫，目前仍持續與林秀偉本人聯繫中。針對發文中指出交流司長相應不理部分，文化部指出，文化部各單位皆以開放的心態與各藝文團隊保持密切交流與溝通，隨時歡迎藝文團隊來訪，文化部包含部長等，亦都經常在公務或公餘行程中 拜訪各團隊。對於與當代傳奇劇場間可能有聯繫上的誤會，文化部仍希望能雙方彼此溝通釐清。

文化部表示，當代傳奇劇場為國藝會補助TAIWAN TOP團隊之一，近4年每年分別獲得590萬元至640萬元補助，另外，文化部、傳統藝術中心、國藝會等，仍持續透過各項補助要點、補助計畫等，補助當代傳奇所申請的各項演出計畫。今年度所提出計畫之一的「《凱撒》義大利巡演文化交流」，文化部依補助作業要點，經3位外部專家學者綜合考量計畫內容、交流規劃、預算規模、年度經費等，並考量整體藝文團隊資源平均分配等因素審議決定，核定補助新台幣20萬元。

文化部強調，各項計畫補助皆依相關要點規定，並經專業委員進行審查，過程專業、公正，亦可受公評。對於團隊可能產生誤解之處，文化部仍將持續與團隊進行溝通及說明，盼共同努力，協助表演團隊永續經營，並持續走向國際。