獨／萱萱案檢討出爐 衛福部：所在地主責服務、個案記錄抽查常態化

6月初國內爆發嚴重兒虐案件，2歲女童萱萱遭母親同居人痛毆、關洗衣機虐死，全案多處斷點，外界解讀為兒虐案件跨轄處理機制、通報系統均有可精進之處。衛福部於7月下旬完成檢討會議，針對涉及制度、政策面議題提出改善方向，要求縣市政府不論案件緊急程度，均以個案所在地為主責單位，並針對原先2年一次抽查社工個案記錄頻率，改為常態化抽查。

萱萱原為台南市兒少保護個案，後與母親及其同居人搬遷至台中，受虐後卻被當地社工及員警依脆弱家庭個案通報，依衛福部分工原則，轉交原先開案單位台南家防中心處理，過程中萱萱不幸遭虐死。衛福部保護司司長郭彩榕指出，本案發生後，衛福部先邀集兒少保護專家舉行諮詢會議後，已於7月下旬完成正式重大兒虐檢討會議，對案件暴露的系統性問題提出改善措施。

郭彩榕指出，第一線人員兒虐辨識敏感度有提升空間，將要求地方政府強化在職訓練，同時強化國內13家兒少保護醫療整合中心（兒保醫療中心）資源運用，兒保醫療中心醫療人員具兒虐傷勢辨識，現行做法為社工研判個案有遭虐待之虞時，才會送至兒保醫療中心檢傷，未來將研擬相關制度，只要遇到民眾通報，就要將個案送醫檢查，作為人員敏感度「第二層措施」。

案件跨台中、台南二轄區，為本案困境之一。郭彩榕指出，依現行「跨轄區兒童及少年保護個案權責分工及合作處理原則」，若個案在某一縣市在案中，卻在其他縣市發生新事件，如為緊急事件時才會由個案「人在地」立刻處理，萱萱案因第一時間研判非緊急事件，並以脆弱家庭案通報，全案由台中轉交回台南追蹤，導致錯過人在地處理機會。

事發後，衛福部先以通函告知縣市政府，不論案件是否緊急，新事件發生後都要以人在地社政單位處理為主。郭彩榕指出，起初基層確實不大習慣，待試行一段時間後，會再邀地方政府舉行會議，檢視機制須調整之處，並重新修訂處理原則。

個案服務品質，包括訪視、督導落實程度等，為萱萱案暴露另一隱憂。郭彩榕指出，現行針對個案服務品質監督措施，為每2年一次中央對地方政府實施社福考核時，委由專家抽查社工個案記錄，經檢討會後，擬將個案記錄抽查「常態化」，「抽多一些更容易發現問題」，實際抽查頻率將與地方政府討論，採每季、每月或每半年一次等，原則上希望增加抽查案件數量。

另，現行社政電子系統，兒少保護通報系統可夾帶照片等檔案資料，脆弱家庭系統卻無此功能。郭彩榕說，因應本次事件，衛福部緊急請系統廠商優化，將於8月起在脆弱家庭通報系統增加附加檔案功能，針對涉及兒少案件，第一線人員如有拍攝兒少傷勢照片等檔案，均希望附加提交，藉此提升案件處理精準程度。