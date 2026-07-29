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轉型正義補課第7堂上線 探討澎湖713事件

中央社／ 台北29日電

教育部「補課了沒？」人權及轉型正義教育專區今天推出第7堂課程，主題選定在白色恐怖中，針對外省族群的政治迫害案例「澎湖713事件」。

轉型正義已納入108課綱，但舊課綱相關內容較少，教育部今年啟動人權及轉型正義教育專區，為民眾「補課」。前6堂課為「二二八事件」、「正義與勇氣－湯德章」、「行動思想家－鄭南榕」、「台灣農民組合」、「519白色恐怖記憶日」、「金門戒嚴：戰地島嶼的歲月故事」。

教育部今天發布新聞稿指出，第7堂課為「流亡的山東籍家庭：澎湖713事件」，這是白色恐怖早期，針對外省族群的一個代表性政治迫害事件。課程由苗栗農工歷史教師陳芸娟、中央研究院歐美所研究員單德興，帶領民眾回到1949年夏天的澎湖，關注那群在動盪局勢中被迫改變命運的流亡學生與師長。

當時國共內戰進入尾聲，大批來自山東等地的師生組成聯合中學，輾轉隨國民政府撤退到澎湖，原定繼續就學，再找機會轉往台灣本島。然而，當時國軍兵源不足，澎湖防衛司令部強行將身材合於扛槍標準者一律被編入部隊，引起師生強烈反對。

當時聯合中學校長張敏之等人挺身而出，與軍方交涉，希望讓孩子們重回課堂，維護受教權和基本人權。但在當時的威權體制下，這樣的交涉變成違抗軍令，軍方展開大規模的逮捕與審判，張敏之等多名師生遭槍決，數百人遭牽連和監禁。

教育部指出，過去提到白色恐怖，多數印象停留在本土菁英的受難。「澎湖713事件」則讓人看見，不分省籍與背景，人權都可能隨時受到剝奪。這群山東師生當初所企求的，不過是一張可以安穩讀書的課桌椅；然而，他們的青春卻被迫改寫。

教育部表示，那些看似遙遠的歷史，其實與今天每個人習以為常的言論自由、集會自由與民主參與息息相關。期盼透過課程的短影片與延伸閱讀，引導民眾重新認識台灣歷史。

轉型正義 澎湖 108課綱

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