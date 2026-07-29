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弭平數位落差 北市補青年 AI 訂閱費 18至35歲學生、應屆畢業生皆可補

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

別讓經濟困難阻擋青年乘上AI特快車！因應大AI時代來臨，AI工具逐漸成為學生重要應用工具，臺北市政府青年局率六都之先宣布推出「青年AI工具補助計畫」，補助18至35歲青年AI工具訂閱費，每人每年最高補助4,000元，低收入戶及中低收入戶青年最高補助8,000元，以「工具你用、成本我補」的方式，協助青年把AI真正變成提升競爭力的日常工具。

青年局長周羿希表示，不會使用AI將大幅提高未來青年競爭成本，市府推出AI工具補助，除了降低青年接觸AI的成本，更希望鼓勵青年培養正確使用AI的能力，因此申請補助者須修習AI相關課程或參與青年局「以戰代訓銜接持職場」計畫，不僅會使用AI工具，更建立AI倫理、智慧財產權及資訊安全等觀念，讓青年具備科技應用能力，也具備面對AI時代應有的責任感。

周羿希表示，青年局成立第二年，政策已從「搭舞臺」進一步升級為「陪青年衝刺」。今年除擴大實習津貼，將申請年齡放寬至35歲，最高補助1萬9,600元，新增交通津貼及健檢補助外，也大幅放寬「以戰代訓銜接職場計畫」至45歲以下青年參加，並聚焦最熱門的AI賦能、跨域升級，由企業提供實戰課程、市府負擔培訓費用，降低青年探索職涯與學習新技能的成本。

「青年AI工具補助計畫」凡18歲至35歲、設籍臺北市滿6個月，具教育部承認大專校院或研究所學籍（含應屆畢業生），並曾修習AI相關課程或參與青年局「以戰代訓銜接職場計畫」者即可申請，每人每年最高補助4,000元；低收入戶及中低收入戶青年最高補助8,000元。補助期間自115年8月1日至10月31日止，每月訂閱期滿即可提出申請，每人每年以申請一次為限，鼓勵更多青年跨出AI應用的第一步，縮短數位落差，提升職場競爭力。

青年 北市

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