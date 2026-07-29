從半導體到華文 大馬非華裔學生以不同領域認識台灣

台灣近年逐漸成為馬來西亞非華裔學生海外求學的新選擇。今年教育部台灣及華語文獎學金137名得主，非華裔學生占近7成，創歷年新高；從半導體、人工智慧到華語文學習，他們將透過不同專業領域認識台灣。

相較於過去大馬赴台學生多以華裔為主，今年獎學金得主的學習領域更加多元，逐漸擴及不同族群與專業領域。台灣獎學金得主將赴台攻讀研究所，尤其以碩士課程最受青睞；華語文獎學金得主則將進入各大學華語中心學習中文。

除了即將赴台的學生，包括華人、馬來與印度裔家長也陪同出席在26日舉行的行前說明會，聆聽歷屆得主分享赴台求學經驗，從住宿、交通、校園生活到環島旅行等生活點滴，現場不時響起掌聲與笑聲，也讓他們對即將展開的留學生活有更具體的想像。

即將就讀電機相關科系的王梓杰（Wong Zyi Kit）表示，台灣擁有全球具競爭力的半導體產業，匯聚台積電等科技企業，因此希望赴台留學，除了探索未來就業機會，也嚮往台灣文化、美食，以及夜市等人文風情。

他指出，台灣擁有完整的半導體教育資源，許多大學設有電機工程、資訊科學等相關學程，透過整合軟硬體課程，培養進入半導體產業所需的專業能力，進一步掌握各項技術如何相互整合與應用。

印度裔學生達希妮（Darshini Murugan）也告訴中央社，她選擇赴台學習華語，是因為認為台灣擁有良好的華語學習環境，能接觸更道地的中文，也相信能獲得更好的學習成效。

即將前往攻讀心理學碩士的馬來裔學生努魯阿米拉（Nurul Amirah Syahirah）表示，台灣的心理學領域發展成熟，學術資源與排名都較馬來西亞具有優勢，希望藉由赴台深造提升專業能力與未來就業競爭力。

除了學術發展，宗教友善環境也是馬來學生考量因素。身為穆斯林的努魯阿米拉表示，她赴台前特別了解台灣的宗教環境，發現當地設有清真寺、祈禱室，清真飲食選擇也日益增加，相信赴台後能兼顧學業與宗教信仰。

馬來裔學生阿米拉（Dhiya Amyra Abdul Razak）則指出，她去年曾造訪台北與高雄，對台灣留下深刻印象，因此十分期待前往台中學習華語，希望在留學期間結交更多朋友，深入體驗台灣文化與生活，並充實這段學習旅程。

不同於過去以語言或地緣因素為主，如今這群學生選擇赴台，不僅看重學術資源與產業發展，也重視生活環境、宗教友善及文化體驗，赴台求學的考量正趨於多元，台灣逐漸成為大馬多元族裔學生海外求學的重要選項。