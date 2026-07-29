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電子煙毒滲透校園 謝國樑：已是嚴重問題會積極進校園防堵

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
電子煙毒滲透校園，謝國樑：已是嚴重問題會積極進校園防堵電子煙毒。記者游明煌／攝影
電子煙毒滲透校園，謝國樑：已是嚴重問題會積極進校園防堵電子煙毒。記者游明煌／攝影

聯合報「陽光行動」專題今天報導電子煙毒滲透校園，危害下一代已成國安危機。基隆市長謝國樑說，校園電子煙是目前很多年輕朋友接觸毒品第一個窗口，現在電子煙和毒品已經混成同一種態樣，已經是嚴重的問題，積極進入校園進行電子煙毒防堵工作。

電子煙盛行，讓毒品乘虛而入。無色無味的中樞神經鎮定劑「依托咪酯」，被大量製成電子煙彈，在年輕族群中相當流行。聯合報今天報導電子煙順勢入侵校園，校內搜查困難，校外藥頭利用學生擔心同儕排擠的心理，在校園內布建網絡，已呈氾濫趨勢，形成國安危機。

謝國樑今天出席父親節表揚活動時，針對本報校園毒品專題回應說，校園電子煙是目前很多年輕朋友接觸毒品第一個窗口，以前煙品是煙品，毒品是毒品，但現在已經混成同一種態樣，他覺得這已經是很嚴重的問題。

謝國樑表示，市府及警察局會加強展開校園防範毒品的工作，會積極進入校園進行電子煙毒防堵的工作。

近來毒駕問題嚴重，基隆市議員張之豪日前在議會質詢時也說，毒駕問題非常嚴重，青少年涉毒更是另一警訊，也有嚴重的情況，不是只有在路上阻擋這些車子毒駕，平日在校園、青少年出入場所等關懷及戒癮治療等都要正視，不是家庭破碎了才來補救，為時已晚。

針對毒駕，謝國樑表示，基隆市警方也會持續加強執法，並且會持續把毒駕累犯公布在網上，希望起嚇阻的作用。

謝國樑 電子煙 校園

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