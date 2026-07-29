青年署職涯輔導心得競賽加碼 網路人氣獎金5千

青年署辦理「115年全國大專校院職涯輔導學生心得競賽」，即日起至8月9日同步加碼「網路最佳人氣獎」活動，觀看次數最高的參賽者可獲獎金5000元。

教育部青年發展署今天發布新聞稿指出，115年全國大專校院職涯輔導學生心得競賽的總獎金高達15萬元，今年以「Next Step職涯下一步」為主題，鼓勵青年透過文字、影像分享參與大專校院職涯輔導課程與活動的真實經驗，將職涯探索、規劃與實踐歷程化為創作。

經評審委員評選，圖文類及影音類入圍名單已正式公告，今年入圍作品主題涵蓋自我探索、職涯規劃、跨域學習、職能養成、職場體驗、就業準備、生涯轉折等面向，也有不少作品分享如何透過職涯課程與活動突破生涯迷惘、建立自信；部分影音作品更以紀錄片、微電影、Vlog、訪談等多元形式呈現。

青年署也同步辦理「網路最佳人氣獎」，入圍作品已於青年署YouTube頻道公開播放，即日起至8月9日，以活動期間各影片實際觀看次數為準，圖文類及影音類觀看次數最高的參賽者可獲得獎金5000元，歡迎民眾踴躍觀賞並分享喜愛的作品。

青年署表示，每件參賽作品都是青年勇敢探索未來的重要紀錄，也是職涯教育深耕校園的最佳見證，希望透過學生真實且具感染力的分享，鼓勵更多青年勇於踏出職涯探索第一步，並帶動更多學生善用學校職涯輔導資源，持續累積職涯能力。