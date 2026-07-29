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重罰虐童幼兒園被指斷尾求生？蔣萬安：市府從速從重裁處

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影
北市長蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會。記者林麗玉／攝影

北市連鎖幼兒園夏莉絲爆發虐童案，教育局昨完成調查報告，2名教保員確有違法，重懲「終身不得任教」、各重罰60萬；園方管理失當，廢止設立許可；整體集團教育局累計重罰235萬2千元。北市長蔣萬安今被問，民進黨議員簡舒培質疑市府加重裁罰是因斷尾求生？蔣說，市府一切就是從速、從重來進行裁處。

蔣萬安今天上午出席動物園小貓熊亮相記者會，對於重罰涉虐童幼兒園，蔣說，市府在第一時間，對於行為的教保員停職，而且對於各項的違規樣態一一逐步來進行裁處，而且最快時間完成調查。針對兩位教保員終身不得任教；也立刻的撤銷營業許可，同時也最重裁處超過235萬元的罰鍰，市府一切就是從速、從重來進行裁處。

另，媒體追問，怎看民進黨北市長參選人沈伯洋稱，北市府被監察院糾正萬芳狼師案失職，認為蔣萬安市政不斷被扣分，不應該一直劍指中央，不該把北市政當跳板？蔣萬安說，教育局有清楚的說明，他也要求教育局加強督導，並且要求學校來全面檢視對於性平事件處理的機制。

蔣萬安 虐童 幼兒園

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