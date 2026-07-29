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基隆幼兒園將增無預警稽查頻率及項目 名人私幼涉虐58幼兒轉學完成

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
秘書長謝孝昆說，為避免類似情事再發生，未來全市幼兒園會「增加無預警稽查頻率」、「稽查時納入政風人員陪同」以及「重新檢視並增加稽查項目」等。圖／基隆市政府提供
秘書長謝孝昆說，為避免類似情事再發生，未來全市幼兒園會「增加無預警稽查頻率」、「稽查時納入政風人員陪同」以及「重新檢視並增加稽查項目」等。圖／基隆市政府提供

基隆私立名人幼兒園虐童案，基隆市政府前天召開第八次家長座談會，會中市府說明58位幼兒已依意願全數完成轉學安置，針對家長建議精進幼兒園稽查，秘書長謝孝昆回應，為避免類似情事再發生，未來全市幼兒園會「增加無預警稽查頻率」、「稽查時納入政風人員陪同」以及「重新檢視並增加稽查項目」。

市府前日由秘書長謝孝昆率兒少處、教育處、法勞處、政風處及七堵區公所等單位出席，說明進度並回應訴求。市府說，名人幼生安置順利完成，加派人力保障照顧品質。教育處表示，轉學安置已全數依意願完成，部分幼兒7月起已陸續至新校報到。針對目前仍在原園上課者，除先前已派退休園長及教保人員入校陪伴外，因應家長擔憂，已自27日起加派代課老師，進駐保障幼童安全。

法勞處為家屬尋求法律後盾，已洽請法律扶助基金會基隆分會將全力協助符合資格之孩童及家屬。此外，法勞處亦發函協請基隆律師公會推派律師協助當事人，後續將持續與公會連繫，協助家長後續訴訟事宜。

輔諮中心已回收幼生心理諮商同意書22位，其中21位幼生完成個別諮商安排，並於7月23日晚間辦理幼生心理諮商專案家長說明會。依目前家長回饋情形，家長皆能接受輔諮中心所規劃之心理諮商服務，並配合專業心理師進行訪談及相關輔導流程。整體而言，家長對目前心理諮商安排表示認同，認為相關服務符合幼生實際需求，有助於協助幼生情緒調適、環境適應及後續發展支持。

家長在會中要求市府未來強力作為，避免類似虐童在其他幼兒園再發生。謝孝昆承諾研議稽查新制，針對家長期待精進稽查機制，避免類似情事再發生，指示教育處會同政風及法勞處研議策進方案，會「增加無預警稽查頻率」、「稽查時納入政風人員陪同」，以及「重新檢視並增加稽查項目」等。

幼兒園 基隆 虐童

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