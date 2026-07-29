免費電子書毀書市？文化部推電子書計次3年 報告揭密：反成行銷利器

文化部三年前推動公共圖書館電子書計次借閱，讀者安坐家中，便能透過線上借閱書籍與雜誌，且不用像傳統圖書館買斷式電子書須等待前一個人還書。便捷的數位閱讀方式，也讓出版業者擔憂影響民眾購買實體書和電子書的意願，衝擊書市。文化部委託台經院做的電子書計次調查報告「114年數位閱讀數據分析」出爐，顯示此一新型態的數位閱讀與實體書讀者重疊有限，還可以成為出版社培育IP的行銷利器。

根據報告，去年全年公共圖書館的電子書計次借閱次數為360萬次，較政策實施前成長達二點三倍。偏遠縣市如台東縣及嘉義縣的借閱點數成長幅度分別達 30 倍與 20 倍，顯示數位閱讀能有效跨越地理障礙。而六都以外十八歲以下用戶佔比較六都高，使用次數佔比亦較六都高，成功打破地理限制，

去年一年，共計40.5萬人使用計次借閱，每人每月借3點8 本。高達九成七使用者每月借閱在十次以下，重度讀者仍屬少數。而每月借閱量前一百大的圖書僅占當月總借閱量約三成，每月借閱排名第一百名的書總借次約兩百次，顯示計次借閱的圖書種數集中度不高。

書種方面，童書與青少年文學類型借閱表現最亮眼，佔百大排行借閱量的四成一。計次借閱榜單與商業零售平台(如博客來與讀墨)熱銷榜單重疊率低，顯示借閱與零售市場的讀者偏好存在顯著差異，衝擊相對有限。

調查也顯示台灣讀者與國際的不同。在歐洲，使用圖書館電子借閱的讀者社經地位與所得較高，是圖書市場的重要購買者。但在台灣，使用計次借閱者為價格敏感型、大量閱讀童書的家庭或退休族群，跟實體圖書市場的購書者重疊不大。

根據國際經驗，計次借閱顯助於提升圖書的長尾效應，滿足讀書會、社區共讀等多人在線需求。電子書計次借閱解決了實體書會顯污損、需汰換的問題，雖單次收入低，但數位檔案可永久被借閱，可創造長尾效應。

報告發現，對於長篇套書來說，家長傾向先透過圖書館計次借閱確認孩子有興趣，再於書展整套購買收藏。而學生或經濟能力較低者若無借閱管道，可能留下盜版或放棄閱讀。也有書商表示，發現讀者圖書館試讀後，因為喜歡內容或不想排隊等待，轉而購買電子書或實體書收藏。

數位閱讀已逐漸成為閱讀主流，而圖書館的公共圖書館電子書計次借閱可以成為出版社測試讀者的實驗場。根據「114年數位閱讀數據分析」，發現部分出版社已經跳脫單純「賣書」的營運模式，而是透過極大化書的觸及，從周邊商品或服務來回收。在此模式下，電子書計次借閱提供另一個協助圖書觸及的管道，有助於新商業模式的建立。

有童書出版業者指出，進榜計次借閱的童書系列為近年積極經營的IP，聚焦開發衍生商品、製作跨界內容與周邊授權，營運模式已不同於單純的書籍銷售。透過計次借閱擴大IP故事觸及的族群，有助於新的營運模式的建立。也有財經雜誌業者表示，計次借閱雖營收不高，但能增加內容在公共場域的曝光，強化媒體品牌影響力。

但對於擁有暢銷新書的出版社來說，仍擔憂計次借閱對新書零售的排擠；認為單次借閱分潤過低，無法反映製作成本，尤其是需支付高額預付金的翻譯書。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷透露，多數翻譯書合約限制不能參加計次電子書銷售模式，目前可計次借閱書單不到出版量的半數。

此外，許多出版社採取延遲上架，例如新書出版六個月後才開放計次借閱，保護新書期的銷售紅利。

根據歐洲的調查，圖書館電子書借閱服務確實影響書籍零售，但是透過延遲上架的「窗口期」，可以降低衝擊。報告建議，出版業者應將不同平台視為圖書收益的不同窗口，如電影第一收益窗口為戲院、接下來是OTT單片付費、最後才是免費電影頻道。出版業者可依據圖書性質與各平台的特性，妥適安排不同窗口上架排程，包含單書零售、飽讀/暢讀、買斷借閱、計次借閱等多層級窗口，催化圖書的長尾效應。

「電子書和紙本書是互補、共榮共生的狀態。」獨立出版聯盟理事長陳夏民，對於旗下出版社每本書都有不同的經營策略。有的只出電子書，有的是先出電子書，一年後再出紙本書。他觀察，很多電子書讀者，可能在飽讀服務讀完電子書，因為喜歡追加購買電子書跟紙本書；也有紙本書讀者，為了閱讀原生電子書在網路上做功課，挑選電子書平台，最後甚至購買了電子書閱讀器，還在電子書閱讀社團認識重度閱讀的夥伴。

趙政岷指出，童書與青少年文學類型借閱，佔電子書計次百大排行借閱量的四成一，對孩童數位閱讀是好成績，但就怕下ㄧ代離紙書的閱讀因此愈來愈遠。以目前台灣出版業現況，如果紙書沒有盈利模式，恐怕也無法獨立運營電子書。他期待文化部在國際區域推廣、產業經營轉型、營銷數據工程及閱讀購書行為等方面，能更有大破大立的長遠策略與作為。

陳夏民表示，樂見文化部繼續推動公共圖書館電子書計次。但他希望文化部可以預作規畫、排除ＡＩ製作、以數量大批上架的電子書。南韓日前發生出版社利用AI量產近萬本電子書，這些電子書進入南韓國家圖書館後，圖書館也按書本定價向出版社支付補償金，導致國家補助支出暴增。