電子書借閱 是威脅也是新商機

數位閱讀已逐漸成為閱讀主流，而圖書館的公共圖書館電子書計次借閱可以成為出版社測試讀者的實驗場。根據「一一四年數位閱讀數據分析」，發現部分出版社已跳脫單純「賣書」的營運模式，而是透過極大化書的觸及，從周邊商品或服務來回收。

有童書出版業者指出，進榜計次借閱的童書系列為近年積極經營的IP，聚焦開發衍生商品、製作跨界內容與周邊授權，有助於新的營運模式的建立。也有財經雜誌業者表示，計次借閱雖營收不高，但能增加內容在公共場域的曝光，強化媒體品牌影響力。

但對於擁有暢銷新書的出版社來說，仍擔憂計次借閱對新書零售的排擠。認為單次借閱分潤過低，無法反映製作成本，尤其是需支付高額預付金的翻譯書。台北市出版商業同業公會理事長趙政岷透露，多數翻譯書合約限制不能參加計次電子書銷售模式，目前可計次借閱書單不到出版量的半數。

「電子書和紙本書是互補、共榮共生的狀態。」逗點文創結社總編輯陳夏民，旗下每本書都有不同的經營策略。有的只出電子書，有的是先出電子書，一年後再出紙本書。

他觀察，很多讀者可能讀完電子書，因為喜歡，追加購買電子書跟紙本書；也有紙本書讀者，為閱讀原生電子書在網路上，挑選電子書平台，最後購買電子書閱讀器。

趙政岷指出，童書與青少年文學類型借閱，占電子書計次百大排行借閱量的四成一，對孩童數位閱讀是好成績，但就怕下一代離紙書的閱讀因此愈來愈遠。以目前台灣出版業現況，如果紙書沒有盈利模式，恐怕也無法獨立運營電子書。