數位借閱 跨越地理障礙

文化部三年前推動公共圖書館電子書計次借閱，讀者可透過線上借閱書籍與雜誌，且不用像傳統圖書館買斷式電子書須等待前一個人還書。根據文化部「一一四年數位閱讀數據分析」，去年公共圖書館的電子書計次借閱次數為三六○萬次，偏遠縣市成長幅度驚人，顯示數位閱讀能有效跨越地理障礙。

文化部委託台經院做的電子書計次調查報告，台東縣及嘉義縣的借閱點數成長幅度分別達卅倍與廿倍，而六都以外的十八歲以下用戶，占比較六都高，使用次數占比亦較六都高，成功打破地理限制。

去年一年，共計四十點五萬人使用計次借閱，每人每月借三點八本，高達九成七使用者每月借閱在十次以下。

而每月借閱量前一百大的圖書僅占當月總借閱量約三成，每月借閱排名第一百名的書總借次約兩百次，顯示計次借閱的圖書種數集中度不高。

書種方面，童書與青少年文學類型借閱表現最亮眼，占百大排行借閱量的四成一。計次借閱榜單與商業零售平台（如博客來、讀墨）熱銷榜單重疊率低，顯示借閱與零售市場的讀者偏好存在顯著差異。

報告發現，對於長篇套書來說，家長傾向先透過圖書館計次借閱確認孩子有興趣，再於書展整套購買收藏。而學生或經濟能力較低者若無借閱管道，可能留下盜版或放棄閱讀。也有書商表示，發現讀者圖書館試讀後，因為喜歡內容或不想排隊等待，轉而購買電子書或實體書收藏。

獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，樂見文化部繼續推動公共圖書館電子書計次。但希望文化部可以預作規畫、排除ＡＩ製作、以數量大批上架的電子書。南韓日前發生出版社利用AI量產近萬本電子書，這些電子書進入南韓國家圖書館後，圖書館也按書本定價向出版社支付補償金，導致國家補助支出暴增。