聽新聞
0:00 / 0:00

數位借閱 跨越地理障礙

聯合報／ 記者陳宛茜／專題報導
文化部推動公共圖書館電子書計次借閱，主打讀者隨借隨看。圖為示意圖。聯合報系資料照
文化部推動公共圖書館電子書計次借閱，主打讀者隨借隨看。圖為示意圖。聯合報系資料照

文化部三年前推動公共圖書館電子書計次借閱，讀者可透過線上借閱書籍與雜誌，且不用像傳統圖書館買斷式電子書須等待前一個人還書。根據文化部「一一四年數位閱讀數據分析」，去年公共圖書館的電子書計次借閱次數為三六○萬次，偏遠縣市成長幅度驚人，顯示數位閱讀能有效跨越地理障礙。

文化部委託台經院做的電子書計次調查報告，台東縣及嘉義縣的借閱點數成長幅度分別達卅倍與廿倍，而六都以外的十八歲以下用戶，占比較六都高，使用次數占比亦較六都高，成功打破地理限制。

去年一年，共計四十點五萬人使用計次借閱，每人每月借三點八本，高達九成七使用者每月借閱在十次以下。

而每月借閱量前一百大的圖書僅占當月總借閱量約三成，每月借閱排名第一百名的書總借次約兩百次，顯示計次借閱的圖書種數集中度不高。

書種方面，童書與青少年文學類型借閱表現最亮眼，占百大排行借閱量的四成一。計次借閱榜單與商業零售平台（如博客來、讀墨）熱銷榜單重疊率低，顯示借閱與零售市場的讀者偏好存在顯著差異。

報告發現，對於長篇套書來說，家長傾向先透過圖書館計次借閱確認孩子有興趣，再於書展整套購買收藏。而學生或經濟能力較低者若無借閱管道，可能留下盜版或放棄閱讀。也有書商表示，發現讀者圖書館試讀後，因為喜歡內容或不想排隊等待，轉而購買電子書或實體書收藏。

獨立出版聯盟理事長陳夏民表示，樂見文化部繼續推動公共圖書館電子書計次。但希望文化部可以預作規畫、排除ＡＩ製作、以數量大批上架的電子書。南韓日前發生出版社利用AI量產近萬本電子書，這些電子書進入南韓國家圖書館後，圖書館也按書本定價向出版社支付補償金，導致國家補助支出暴增。

文化部 電子書 圖書館

延伸閱讀

從節慶到都市再生…南韓3年成功打造「文化影響評估」 台灣為何卡關7年

盛浩偉／一代高中生心中的文學樣貌：九屆台積電青年學生文學獎「高中生最愛十大好書」統計結果觀察

聯合報系獲金鼎獎四大獎 資深出版人陳雨航獲特別貢獻獎

竹縣文化局營隊手做VR眼鏡 學員：最難忘

相關新聞

數位借閱 跨越地理障礙

文化部三年前推動公共圖書館電子書計次借閱，讀者可透過線上借閱書籍與雜誌，且不用像傳統圖書館買斷式電子書須等待前一個人還書。根據文化部「一一四年數位閱讀數據分析」，去年公共圖書館的電子書計次借閱次數為三六○萬次，偏遠縣市成長幅度驚人，顯示數位閱讀能有效跨越地理障礙。

校事會議爭議 代理師工會籲暫緩任教

立法院教委會退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，要求教育部兩個月內修訂後重送。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，校事會議修法爭議已使教育現場陷入混亂與對立，代理教師制度保障相對不足，呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

電子書借閱 是威脅也是新商機

數位閱讀已逐漸成為閱讀主流，而圖書館的公共圖書館電子書計次借閱可以成為出版社測試讀者的實驗場。根據「一一四年數位閱讀數據分析」，發現部分出版社已跳脫單純「賣書」的營運模式，而是透過極大化書的觸及，從周邊商品或服務來回收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。