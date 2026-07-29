校事會議爭議 代理師工會籲暫緩任教

立法院教委會退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，要求教育部兩個月內修訂後重送。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，校事會議修法爭議已使教育現場陷入混亂與對立，代理教師制度保障相對不足，呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代理教師遭停聘調查往往歷時半年至一年以上，而現行代理教師多採「一年一聘」制度，只要被送進校事會議，等同立即失去工作機會，即使日後證明並無不當，也可能因調查紀錄而留下汙點，影響後續求職。

黃湘仙說，代理教師在教育現場與正式教師同樣適用「教師法」規範，承擔相同的專業責任與法律義務，但遭遇不實指控或停聘調查時，卻缺乏對等的制度保障。一旦校園發生爭議，往往成為校園爭議中最弱勢的一環。 基於上述原因，她呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免成為制度失能下的受害者。

國教行動聯盟也提出五項建議，包括建立跨專業的前端受理與案件分流機制，由地方主管機關設置納入教師、家長、教育、法律及兒少專業人員的分流小組，並訂定全國一致的案件分流檢核表，明確規範受理要件、分流標準、處理期限及復核機制，避免各縣市、各校標準不一。亦保障檢舉人隱私及被調查教師的答辯、防禦權利。

國教行動聯盟強調，教育部應公開修法時程、邀集各界共同參與討論，同時訂定新舊制度銜接及過渡規範，確保重大案件處理不中斷。