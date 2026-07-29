聽新聞
0:00 / 0:00

校事會議爭議 代理師工會籲暫緩任教

聯合報／ 記者柯美儀／台北報導

立法院教委會退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，要求教育部兩個月內修訂後重送。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，校事會議修法爭議已使教育現場陷入混亂與對立，代理教師制度保障相對不足，呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

全國代理暨代課教師產業工會理事長黃湘仙表示，代理教師遭停聘調查往往歷時半年至一年以上，而現行代理教師多採「一年一聘」制度，只要被送進校事會議，等同立即失去工作機會，即使日後證明並無不當，也可能因調查紀錄而留下汙點，影響後續求職。

黃湘仙說，代理教師在教育現場與正式教師同樣適用「教師法」規範，承擔相同的專業責任與法律義務，但遭遇不實指控或停聘調查時，卻缺乏對等的制度保障。一旦校園發生爭議，往往成為校園爭議中最弱勢的一環。 基於上述原因，她呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免成為制度失能下的受害者。

國教行動聯盟也提出五項建議，包括建立跨專業的前端受理與案件分流機制，由地方主管機關設置納入教師、家長、教育、法律及兒少專業人員的分流小組，並訂定全國一致的案件分流檢核表，明確規範受理要件、分流標準、處理期限及復核機制，避免各縣市、各校標準不一。亦保障檢舉人隱私及被調查教師的答辯、防禦權利。

國教行動聯盟強調，教育部應公開修法時程、邀集各界共同參與討論，同時訂定新舊制度銜接及過渡規範，確保重大案件處理不中斷。

代理教師 教育部 校事會議

延伸閱讀

校事會議變大亂鬥 代理教師工會怒喊「今年暫緩任教」

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

校事會議修法退回重訂 教團肯定籲廢除校事會議

藍白聯手 校事會議辦法退回修正

相關新聞

數位借閱 跨越地理障礙

文化部三年前推動公共圖書館電子書計次借閱，讀者可透過線上借閱書籍與雜誌，且不用像傳統圖書館買斷式電子書須等待前一個人還書。根據文化部「一一四年數位閱讀數據分析」，去年公共圖書館的電子書計次借閱次數為三六○萬次，偏遠縣市成長幅度驚人，顯示數位閱讀能有效跨越地理障礙。

校事會議爭議 代理師工會籲暫緩任教

立法院教委會退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，要求教育部兩個月內修訂後重送。對此，全國代理暨代課教師產業工會表示，校事會議修法爭議已使教育現場陷入混亂與對立，代理教師制度保障相對不足，呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

電子書借閱 是威脅也是新商機

數位閱讀已逐漸成為閱讀主流，而圖書館的公共圖書館電子書計次借閱可以成為出版社測試讀者的實驗場。根據「一一四年數位閱讀數據分析」，發現部分出版社已跳脫單純「賣書」的營運模式，而是透過極大化書的觸及，從周邊商品或服務來回收。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。