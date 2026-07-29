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全台第二位獲師鐸獎護理師！15年校護鍾健琅 機警護學生

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏東市仁愛國小護理師鍾健琅（左）獲今年師鐸獎殊榮，右為校長林群智。記者劉星君／攝影
屏東市仁愛國小護理師鍾健琅（左）獲今年師鐸獎殊榮，右為校長林群智。記者劉星君／攝影

屏東市仁愛國小護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。她擔任護理師近四十年，其中校護十五年，她將護理專業轉化為教育力量，去年一名高中生校友遭人持美工刀追逐，跑進校園求救，適逢校慶，鍾健琅機警將校友與周邊學生帶進健康中心守護大家安全，無人受傷。

鍾健琅在醫院、軍醫院、衛生所服務過，二○一一年起調到學校，先在里港鄉三和國小，二○一四年來到仁愛國小至今，深受學生信任。

鍾健琅從二○○二年起就與學校端合作，深入校園從事健康促進、性教育、急救教育的衛教宣導，從恆春、里港到屏東市都有她的身影，鍾健琅說，看到社區民眾、學生從課堂獲得知識回饋，覺得無比快樂。

仁愛國小去年十二月校慶，一名高中生校友突遭男子持美工刀追逐，衝進校園求救，鍾健琅回想當時「只有一秒鐘思考」，腦中唯一念頭是保護學生安全，憑藉急救訓練經驗，立刻將健康中心附近學生含校友共八人，聚集到健康中心趕緊上鎖，確認安全後尋求外部資源，最後與警方合作化解危機。

成為全國第二名獲師鐸獎護理師，鍾健琅說，意味著肩上責任更重大，持續投入性教育、健康促進與急救教育宣導，是她身為護理師的理念。

教育處長陳國祥說，鍾健琅長期投入健康促進課程，跨領域與教師合作，關懷特教學生，細膩照顧每一名孩子。仁愛國小校長林群智說，全校有一千四百多名學童，鍾健琅結合護理專業，讓學生不僅學會知識，也學會保護自己與他人。

恆春 護理師 師鐸獎 屏東 衛教

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