2師涉隱匿性別事件遭監院彈劾 人本籲台南大學附屬啟聰學校停招

監院以台南大學附屬啟聰學校前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉，未依規定通報校園性別事件，涉隱匿證據、串證、滅證，今天通過彈劾案。人本基金會呼籲應考慮南聰停招。

監察院今天發布新聞稿指出，認定對國立台南大學附屬啟聰學校（南聰）前校長陳秀雅、前教務主任陳杉吉於112年7月間得知學校發生性別事件後，沒有在法定時限內通報，並涉及隱匿證據、串證及滅證，事後未提供學生保護及支持措施。監察院於7月21日審查通過監察委員王幼玲、田秋堇提案，全案移送懲戒法院審理。

人本教育基金會今天晚間發布聲明指出，連同不久前被彈劾的前輔導主任黃法川、前學務主任郭勇佐，南聰已有多名核心一級主管，都被監察院認定有嚴重違法和疏失。

人本認為，政府每年投入新台幣1.5億元預算，並嘗試過各種督導、入校輔導，並附屬在國立大學下，都無法協助南聰正常化。惡質包庇文化已在這所封閉的校園複製生根。

人本呼籲以「孩子的最佳利益與福祉」為核心，徹底檢討南聰的下一步，除讓涉案教師終身不得擔任教職外，也應務實評估南聰的下一步，應考慮停招，將經費轉為安置學生到離家近的學校，協助家庭獲得充分的支持與照顧。

人本也提到，南聰案凸顯性平案只要做校內通報，就可能在封閉學校中導致包庇，但要所有教育人員都填寫鉅細靡遺的通報表格，也不可行。建議可設置疑似性平事件簡易通報平台，讓所有知情的通報義務人，對主管機關進行簡易通報，用來檢核校方是否進行完整。