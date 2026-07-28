快訊

駁川普點名台灣偷走晶片產業 緯創董座：是美國自己不要的

台股殺盤逾2000點！法人揭三大元兇 國際恐慌、槓桿清洗、程式交易砍倉

熊本強震波及購物中心！民眾驚見永旺夢樂城屋頂坍塌、外牆炸飛 恐有多人死亡

聽新聞
0:00 / 0:00

「只有一秒鐘思考」校慶危機護學生 屏東校護鍾健琅獲師鐸獎

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。記者劉星君／攝影
屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。記者劉星君／攝影

屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。她擔任護理師近40年，其中校護15年，她將護理專業轉化教育力量，去年一名高中生校友遭人持美工刀追逐，跑進校園求救，適逢校慶，鍾健琅機警將校友與周邊學生帶進健康中心，守護大家安全，幸無人受傷。

鍾健琅在醫院、軍醫院、衛生所服務過，從2011年起調到學校，一開始在里港鄉三和國小，2014年來到仁愛國小，深受學生們喜愛與信任，仁愛國小是屏東縣學生數最多的國小，有1400名學童。

鍾健琅從2002年起就與學校端合作，深入校園從事健康促進、性教育、急救教育的衛教宣導，從恆春、里港到屏東市，都有她的身影，鍾健琅說，看到社區民眾、學生們從課堂中獲得知識回饋，感受到無比快樂，

仁愛國小去年12月校慶，一名就讀高中的校友遭男子持美工刀追逐，校友衝進校園內求救，回想當時情況，鍾健琅說，「只有一秒鐘思考」，腦海中唯一念頭要保護學生安全，憑藉急救訓練經驗，立刻將在健康中心附近學生趕緊拉進來，將健康中心門窗鎖上，確認安全後，尋求外部資源，最後警方與校方合作下化解危機。

身為全國第二個以護理師獲得師鐸獎，鍾健琅說，肩上責任更重大，未來持續投入性別平等、健康促進與急救教育宣導，擔任護理師秉持著尊重、守護與保護的信念，照顧好每個學生。

教育處長陳國祥說，鍾健琅長期投入健康促進課程，跨領域與教師合作，也關懷特殊教育學生，設計適合特教生的健康教育課程，細膩照顧每一名孩子，深獲師生與家長肯定。

仁愛國小校長林群智說，他去年到任時，看到護理師鍾健琅辦理全縣護理急救訓練工作，平日細心照料全校1400多名學生健康，結合護理專業、急救教育與性別平等教育，讓學生不僅學會知識，更學會保護自己與他人。

屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅（左）獲今年師鐸獎殊榮，校長林群智（右）肯定護理師付出，讓學生不僅學會知識，更學會保護自己與他人。記者劉星君／攝影
屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅（左）獲今年師鐸獎殊榮，校長林群智（右）肯定護理師付出，讓學生不僅學會知識，更學會保護自己與他人。記者劉星君／攝影

屏東 師鐸獎 護理師

延伸閱讀

為孩子創造機會！把教室搬到山林用愛「終身保固」 雲林3教師獲師鐸獎

陪學生拚競賽到假日不喊累 花蓮高工王巧雲獲師鐸獎肯定

嘉義竹崎高中雙喜臨門 校長、主任同獲2026師鐸獎

師鐸獎72得主揭曉 助台奪少棒世界冠軍運動教練賴敏男入列

相關新聞

北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

台北市教育局針對公立國中社團補助從105學年度起凍漲10年，北市議員王欣儀今在議會質詢指出，物價調整之下，學校竟將外聘教師鐘點費、學校應負擔的雇主勞保費等常態固定支出，甩鍋給家長會埋單。教育局回應，將於全面檢討與精進，3周內提出改善辦法。

「只有一秒鐘思考」校慶危機護學生 屏東校護鍾健琅獲師鐸獎

屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。她擔任護理師近40年，其中校護15年，她將護理專業轉化教育力量，去年一名高中生校友遭人持美工刀追逐，跑進校園求救，適逢校慶，鍾健琅機警將校友與周邊學生帶進健康中心，守護大家安全，幸無人受傷。

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

議員徐立信日前踢爆北市一所連鎖幼兒園爆發虐童案件，引發關注，北市教育局今公布針對該幼兒園調查報告，認定2行為違法對待幼兒情事分別裁罰60萬、6千元，並終身不得擔任教保服務人員，並針對園所違規情事裁罰負責人及相關人員共80萬6000元並廢除該園設立許可，外加另一連鎖機構違規情事及補習班違規，累計裁罰金額共235萬2000元。

校事會議變大亂鬥 代理教師工會怒喊「今年暫緩任教」

立法院教育及文化委員會昨（27）日退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，並要求教育部重新檢討。對此，全國代理教師工會表示，當前校事會議修法爭議已使教育現場陷入前所未有的混亂與對立，代理教師因制度保障相對不足，往往成為校園爭議中最弱勢的一環，因此呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

立法院教育及文化委員會昨（27）日續審教育部今年1月12日修正的教師解聘辦法、考核辦法，並決議退回主管機關重新檢討修訂。國教行動聯盟表示，支持教育部藉此機會重新修正辦法，並呼籲教育部保留現行制度中已有初步成效的預防、具名保密及案件分流設計，同時補足受理權責、調查專業、程序保障並避免地方執行差異。

入園失序／準公幼順位困境 同園弟妹、員工子女擠不進

幼兒園入園有優先順序，有些熱門準公共幼兒園，光是第一優先序位的學生就已經招滿，結果員工的子女沒辦法就讀，老師必須要先送孩子到其他幼兒園上學，再趕到自己的幼兒園上班，也有家長得分頭接送孩子。近期有幼教團體呼籲將同園弟妹提至第一順位，但是否將員工子女、孫子女比照辦理，卻有不同看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。