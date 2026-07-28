「只有一秒鐘思考」校慶危機護學生 屏東校護鍾健琅獲師鐸獎

屏東市仁愛國小校護護理師鍾健琅獲今年師鐸獎殊榮，是全台第二個獲師鐸獎的護理師。她擔任護理師近40年，其中校護15年，她將護理專業轉化教育力量，去年一名高中生校友遭人持美工刀追逐，跑進校園求救，適逢校慶，鍾健琅機警將校友與周邊學生帶進健康中心，守護大家安全，幸無人受傷。

鍾健琅在醫院、軍醫院、衛生所服務過，從2011年起調到學校，一開始在里港鄉三和國小，2014年來到仁愛國小，深受學生們喜愛與信任，仁愛國小是屏東縣學生數最多的國小，有1400名學童。

鍾健琅從2002年起就與學校端合作，深入校園從事健康促進、性教育、急救教育的衛教宣導，從恆春、里港到屏東市，都有她的身影，鍾健琅說，看到社區民眾、學生們從課堂中獲得知識回饋，感受到無比快樂，

仁愛國小去年12月校慶，一名就讀高中的校友遭男子持美工刀追逐，校友衝進校園內求救，回想當時情況，鍾健琅說，「只有一秒鐘思考」，腦海中唯一念頭要保護學生安全，憑藉急救訓練經驗，立刻將在健康中心附近學生趕緊拉進來，將健康中心門窗鎖上，確認安全後，尋求外部資源，最後警方與校方合作下化解危機。

身為全國第二個以護理師獲得師鐸獎，鍾健琅說，肩上責任更重大，未來持續投入性別平等、健康促進與急救教育宣導，擔任護理師秉持著尊重、守護與保護的信念，照顧好每個學生。

教育處長陳國祥說，鍾健琅長期投入健康促進課程，跨領域與教師合作，也關懷特殊教育學生，設計適合特教生的健康教育課程，細膩照顧每一名孩子，深獲師生與家長肯定。

仁愛國小校長林群智說，他去年到任時，看到護理師鍾健琅辦理全縣護理急救訓練工作，平日細心照料全校1400多名學生健康，結合護理專業、急救教育與性別平等教育，讓學生不僅學會知識，更學會保護自己與他人。