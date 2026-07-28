快訊

【重磅快評】「四貸同堂」反映致富焦慮 慎防引發骨牌效應

熊本7.1強震...近5萬用戶停電 海嘯警報已解除

熊本強震傳50傷12房倒塌 永旺商城傳爆炸聲、冒白煙

聽新聞
0:00 / 0:00

北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
王欣儀說，要求「嚴禁轉嫁雇主責任」，同時廢除「每校限補助3社圖」的死板規定，最後建立經費警示與稽查機制。圖／台北市議員王欣儀辦公室提供
王欣儀說，要求「嚴禁轉嫁雇主責任」，同時廢除「每校限補助3社圖」的死板規定，最後建立經費警示與稽查機制。圖／台北市議員王欣儀辦公室提供

北市教育局針對公立國中社團補助從105學年度起凍漲10年，北市議員王欣儀今在議會質詢指出，物價調整之下，學校竟將外聘教師鐘點費、學校應負擔的雇主勞保費等常態固定支出，甩鍋給家長會埋單。教育局回應，將於全面檢討與精進，3周內提出改善辦法。

王欣儀指，目前全市70所公立國中，每校每學年僅獲補助12萬元，裡面就有24所向家長會申請經費支援，其中竟有高達20所學校直接把家長會當成常態支應社團教師鐘點費的提款機，一年得掏12萬到13萬元補足缺口，更離譜的是，某國中的支援項目竟赫然出現「零鐘點教師勞保費」，將法定雇主責任轉嫁給家長埋單。

除此之外，由於教育局對社團費用「學校負擔與家長自費比例」無統一標準，導致各校辦社團完全各憑本事，嚴重打壓學生適性發展，她舉例，像是大安區某國中「口琴四重奏」勇奪全國冠軍，卻因教育局補助不足、付不起師資費而無法成立正式社團。文山區某國中則是新成立「男子排球隊」，外聘教練鐘點費與參賽車資、餐費無公務預算支應，只能對外募款。

王欣儀說，教育局規畫115學年度提高補助，每學期每個社團僅多5千元，且一樣每校最多補助3個社團，連付外聘老師幾堂課鐘點費都不夠，更何況全市國中至少也有幾十個社團，教育局這種僵化的天花板來限制學校。

她認為須要求「嚴禁轉嫁雇主責任」，同時廢除「每校限補助3社圖」的死板規定，再建立經費警示與稽查機制，凡學校向家長會申請支援超過會費收入30%，或家長會支援占社團總經費超過20%者，主計與督導單位必須主動介入查核，防堵學校濫用家長會資源。

對此，教育局長湯志民答詢表示，認同議員對於國中社團經費改善的訴求。教育局將針對每校補助3個社團上限的調整，以及表現優異的重點培育社團專案補助進行全面檢討與精進，以支持學生多元探索興趣，並承諾將於3周內提出相關具體改善辦法。

勞保費 北市 王欣儀

延伸閱讀

新北免費營養午餐將上路 議員：75元齊頭式補助不盡公平

校園營運成本漲 竹市加碼補助…水電最高3.6萬、修繕30萬

增設副組長能解教師荒？全校協憂淪有缺無人 籲修法提升誘因

調降授課節數減輕教師負擔 嘉市府增編預算完善教師支持制度

相關新聞

北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

台北市教育局針對公立國中社團補助從105學年度起凍漲10年，北市議員王欣儀今在議會質詢指出，物價調整之下，學校竟將外聘教師鐘點費、學校應負擔的雇主勞保費等常態固定支出，甩鍋給家長會埋單。教育局回應，將於全面檢討與精進，3周內提出改善辦法。

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

議員徐立信日前踢爆北市一所連鎖幼兒園爆發虐童案件，引發關注，北市教育局今公布針對該幼兒園調查報告，認定2行為違法對待幼兒情事分別裁罰60萬、6千元，並終身不得擔任教保服務人員，並針對園所違規情事裁罰負責人及相關人員共80萬6000元並廢除該園設立許可，外加另一連鎖機構違規情事及補習班違規，累計裁罰金額共235萬2000元。

校事會議變大亂鬥 代理教師工會怒喊「今年暫緩任教」

立法院教育及文化委員會昨（27）日退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，並要求教育部重新檢討。對此，全國代理教師工會表示，當前校事會議修法爭議已使教育現場陷入前所未有的混亂與對立，代理教師因制度保障相對不足，往往成為校園爭議中最弱勢的一環，因此呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

立法院教育及文化委員會昨（27）日續審教育部今年1月12日修正的教師解聘辦法、考核辦法，並決議退回主管機關重新檢討修訂。國教行動聯盟表示，支持教育部藉此機會重新修正辦法，並呼籲教育部保留現行制度中已有初步成效的預防、具名保密及案件分流設計，同時補足受理權責、調查專業、程序保障並避免地方執行差異。

入園失序／準公幼順位困境 同園弟妹、員工子女擠不進

幼兒園入園有優先順序，有些熱門準公共幼兒園，光是第一優先序位的學生就已經招滿，結果員工的子女沒辦法就讀，老師必須要先送孩子到其他幼兒園上學，再趕到自己的幼兒園上班，也有家長得分頭接送孩子。近期有幼教團體呼籲將同園弟妹提至第一順位，但是否將員工子女、孫子女比照辦理，卻有不同看法。

觀察站／失控校園踩煞車 別再拼裝上路

校事會議原為打破教評會「師師相護」、淘汰不適任教師，卻在濫訴零成本、小案大辦與程序失衡下，逐漸釀成「失控校園」。教師管教權式微，防禦性教學蔓延，原本保護學生的制度美意，演變成教育危機。如今辦法遭退回，只是暫時踩煞車，不代表問題已解決。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。