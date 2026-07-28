北市國中社團補助凍漲10年 議員曝雇主勞保費甩鍋家長會埋單

台北市教育局針對公立國中社團補助從105學年度起凍漲10年，北市議員王欣儀今在議會質詢指出，物價調整之下，學校竟將外聘教師鐘點費、學校應負擔的雇主勞保費等常態固定支出，甩鍋給家長會埋單。教育局回應，將於全面檢討與精進，3周內提出改善辦法。

王欣儀指，目前全市70所公立國中，每校每學年僅獲補助12萬元，裡面就有24所向家長會申請經費支援，其中竟有高達20所學校直接把家長會當成常態支應社團教師鐘點費的提款機，一年得掏12萬到13萬元補足缺口，更離譜的是，某國中的支援項目竟赫然出現「零鐘點教師勞保費」，將法定雇主責任轉嫁給家長埋單。

除此之外，由於教育局對社團費用「學校負擔與家長自費比例」無統一標準，導致各校辦社團完全各憑本事，嚴重打壓學生適性發展，她舉例，像是大安區某國中「口琴四重奏」勇奪全國冠軍，卻因教育局補助不足、付不起師資費而無法成立正式社團。文山區某國中則是新成立「男子排球隊」，外聘教練鐘點費與參賽車資、餐費無公務預算支應，只能對外募款。

王欣儀說，教育局規畫115學年度提高補助，每學期每個社團僅多5千元，且一樣每校最多補助3個社團，連付外聘老師幾堂課鐘點費都不夠，更何況全市國中至少也有幾十個社團，教育局這種僵化的天花板來限制學校。

她認為須要求「嚴禁轉嫁雇主責任」，同時廢除「每校限補助3社圖」的死板規定，再建立經費警示與稽查機制，凡學校向家長會申請支援超過會費收入30%，或家長會支援占社團總經費超過20%者，主計與督導單位必須主動介入查核，防堵學校濫用家長會資源。

對此，教育局長湯志民答詢表示，認同議員對於國中社團經費改善的訴求。教育局將針對每校補助3個社團上限的調整，以及表現優異的重點培育社團專案補助進行全面檢討與精進，以支持學生多元探索興趣，並承諾將於3周內提出相關具體改善辦法。