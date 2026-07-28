快訊

八仙塵爆11年首波團訟二審判賠8.9億元 八仙樂園也必須負賠償責任

熊本7.1地震…台積電正確認熊本廠狀況 JR九州新幹線暫停

熊本強震規模7.1！日本氣象廳發海嘯警報 台積電正在確認熊本廠情況

聽新聞
0:00 / 0:00

回響／校園電子煙喪屍煙彈入侵　嘉市府跨局處防堵滲透反毒全面升級

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府。圖／聯合報系資料照
嘉義市政府。圖／聯合報系資料照

聯合報推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發社會關注。嘉義市政府表示，市府團隊已整合教育、衛生、警政及社政等局處力量，全面強化校園反毒及菸害防制工作，由衛生局以「防堵來源、積極執法、加強宣導」三大策略，防止電子煙及俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品滲透校園；教育處則透過課程、宣導及研習，提升學生、教師與家長的防毒知能，共同打造安全、健康的校園環境。

教育處指出，維護學生健康與校園安全始終是市府首要任務，反毒及菸害防制秉持「預防重於治療、及早發現、即時介入」原則，持續督導各級學校落實反毒教育及防制措施。各校均依「各級學校特定人員尿液篩檢及輔導作業要點」辦理尿液篩檢，並建立後續輔導機制，協助學生遠離毒品危害。

衛生局表示，除受理校園電子煙案件通報外，也依法調查使用、供應、販售及廣告等違法行為，並加強實體熱點及網路平台違規稽查，追查產品來源。同時持續向青少年及家長宣導電子煙全面禁止、尼古丁成癮，以及不明煙油可能摻入依托咪酯等新興毒品的風險，並提供使用學生戒菸諮詢服務。若學生疑似涉及毒品使用或成癮問題，由嘉義市毒品危害防制中心介入，提供個案管理、藥癮治療、心理諮商及家庭支持等協助，降低毒品危害。

嘉市自2023年3月22日「菸害防制法」修正施行以來，截至目前已裁罰電子煙等違法菸品案件183件，裁罰總金額達1324萬2000元，展現市府強力執法決心。

教育處強調，未來將持續透過課程教學、多元宣導及教師研習，提升學生、教職員及家長對電子煙、新興毒品及菸害防制的認識，並與警政、衛政及社政單位密切合作，全面防堵新興毒品流入校園，守護學生健康成長，營造友善、安全的學習環境。

電子煙 反毒 校園

延伸閱讀

回響／電子煙毒入侵校園！北市教育局認篩檢「一條件」受限籲修法

回響／電子煙毒入侵校園 張啓楷籲中央修法補漏洞提高地方查緝資源

防毒入校園高雄警出招 入班反毒建檔清查涉毒少年

迴響／電子煙毒滲透校園 陳其邁：每月固定開防毒研討會

相關新聞

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

議員徐立信日前踢爆北市一所連鎖幼兒園爆發虐童案件，引發關注，北市教育局今公布針對該幼兒園調查報告，認定2行為違法對待幼兒情事分別裁罰60萬、6千元，並終身不得擔任教保服務人員，並針對園所違規情事裁罰負責人及相關人員共80萬6000元並廢除該園設立許可，外加另一連鎖機構違規情事及補習班違規，累計裁罰金額共235萬2000元。

電子煙成為毒品進校園載具 何欣純提4道防線阻斷

高中以下學生使用電子煙增加，根據教育部近3年校安通報，疑似吸食電子煙從499件暴增到去年的1692件，而電子煙盛行包括依托咪酯等毒品被做成煙彈，危害青少年身心；教育部預計9月開學將唾液快篩引進校園。對此，民進黨台中市長參選人、立委何欣純今天說，電子煙已經不只是單純的菸害問題，更可能成為依托咪酯等新興毒品進入校園的載具。

回響／校園電子煙喪屍煙彈入侵　嘉市府跨局處防堵滲透反毒全面升級

聯合報推出校園電子煙及新興毒品氾濫專題，引發社會關注。嘉義市政府表示，市府團隊已整合教育、衛生、警政及社政等局處力量，全面強化校園反毒及菸害防制工作，由衛生局以「防堵來源、積極執法、加強宣導」三大策略，防止電子煙及俗稱「喪屍煙彈」等新興毒品滲透校園；教育處則透過課程、宣導及研習，提升學生、教師與家長的防毒知能，共同打造安全、健康的校園環境。

校事會議變大亂鬥 代理教師工會怒喊「今年暫緩任教」

立法院教育及文化委員會昨（27）日退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，並要求教育部重新檢討。對此，全國代理教師工會表示，當前校事會議修法爭議已使教育現場陷入前所未有的混亂與對立，代理教師因制度保障相對不足，往往成為校園爭議中最弱勢的一環，因此呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

立法院教育及文化委員會昨（27）日續審教育部今年1月12日修正的教師解聘辦法、考核辦法，並決議退回主管機關重新檢討修訂。國教行動聯盟表示，支持教育部藉此機會重新修正辦法，並呼籲教育部保留現行制度中已有初步成效的預防、具名保密及案件分流設計，同時補足受理權責、調查專業、程序保障並避免地方執行差異。

入園失序／準公幼順位困境 同園弟妹、員工子女擠不進

幼兒園入園有優先順序，有些熱門準公共幼兒園，光是第一優先序位的學生就已經招滿，結果員工的子女沒辦法就讀，老師必須要先送孩子到其他幼兒園上學，再趕到自己的幼兒園上班，也有家長得分頭接送孩子。近期有幼教團體呼籲將同園弟妹提至第一順位，但是否將員工子女、孫子女比照辦理，卻有不同看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。