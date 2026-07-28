回響／電子煙毒滲透校園 南警執行「刨根溯源、警校聯防、科技打擊」

本報今報導新興毒品「喪屍煙彈」侵蝕青少年，針對電子煙毒滲透校園，台南市少年警察隊指出，將採取「刨根溯源、警校聯防、科技打擊」策略全力應對，除了從源頭查緝，並與教育局建立情資通報與溯源機制，定期召開「二級聯繫會議」暨結合校外聯巡實施熱點掃蕩。

台南市少年警察隊表示，去年共查獲2名少年持有、4名少年以電子煙施用喪屍煙彈，今年截至6月底止，查獲少年施用喪屍煙彈（依托咪酯）有1件，另查獲少年施用、持有愷他命計12件；至於國小兒童部分，今年迄今警方尚未有接獲或查獲小學兒童吸食電子煙偏差行為案件。

針對新興毒品及喪屍煙彈（依托咪酯等）滲透校園疑慮，台南市警局將執行「刨根溯源、警校聯防、科技打擊」策略全力應對，在源頭查緝方面，警察局與各轄區分局、刑事警察大隊及少年警察隊組成專案小組，運用大數據科技分析追查網路販毒平台。

在警校合作方面，警察局與教育局、學校及學生校外生活輔導會（校外會）依「教育單位協助檢警緝毒溯源通報作業要點」建立情資通報與溯源機制，當校外會接獲學校通報情資，就會立即轉報警政機關，以利追查上源藥頭，並定期召開「二級聯繫會議」暨結合校外聯巡實施熱點掃蕩。

校外會彙整分析學校情資及警方提供涉毒偏差行為通知書查獲地點，更新列管熱點區域，並透過定期聯繫機制，協調或配合警政單位即時調整巡邏熱區；若學校情資可供作為犯罪偵查開端，為保護學生及學校，避免曝光危害其安全疑慮，將報請地檢署指揮，再進行後續偵查作為。

少年隊表示，為防制撞球場、車行、網咖及刺青店等校外熱點淪為學生接觸毒品據點，警察局配合教育單位「二級聯繫會議」提列學生易聚集熱點清冊，透過共同分析找出毒品熱點，規劃熱點巡邏網，落實查察。

警方與校方分別以「學校自行巡邏」、「列為警方巡邏線」、「設置巡邏箱」或「校外聯合巡查勤務」等模式加強查察有偏差及違法行為青少年；同時積極運用「第三方警政」結合市府目的事業主管機關實施聯合稽查，對涉案或違規業者施以重罰、斷水斷電或勒令歇業，從源頭壓縮不法空間。

一名熟悉毒品查緝的刑事警官指出，目前警方使用唾液快篩試劑僅限於取締毒駕，而且不能對駕駛全面普篩，必須有發現毒駕態樣才能使用，學校更沒有法源依據對學生實施快篩，難道是有吸食電子煙的學生都要快篩？且唾篩試劑昂貴，每劑要120至160元，這部分不可能由警察局支應。

警官指出，警察不可能進校園使用唾液快篩，應由老師學習使用，對學生快篩，但若真的要進行，可能要從中央全盤規劃，由教育部來推動校園反毒政策，教育局撥預算購買唾篩試劑等物資，再與警察局建立情資交流與合作機制，討論出相關流程，地方才好執行。

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