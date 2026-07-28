北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

議員徐立信日前踢爆北市一所連鎖幼兒園爆發虐童案件，引發關注，北市教育局今公布針對該幼兒園調查報告，認定2行為違法對待幼兒情事分別裁罰60萬、6千元，並終身不得擔任教保服務人員，並針對園所違規情事裁罰負責人及相關人員共80萬6000元並廢除該園設立許可，外加另一連鎖機構違規情事及補習班違規，累計裁罰金額共235萬2000元。

教育局說，經認定委員會檢視監視器影像、相關書面資料及訪談證述，認定2名教保服務人員確有違法對待幼兒情事，依法裁罰2行為人終身不得擔任教保服務人員；調查與裁罰結果將個別通知家長，並全力協助幼兒心理輔導及相關支持資源等權益維護，另針對家長因退費或契約履行等衍生爭議，協助消費爭議調解。

行政裁罰部分，針對該園2名行為人違法不當對待幼兒，分別裁罰60萬元，另名行為人非屬情節重大，裁罰6000元。另針對未依規定通報、聘任未完成報備程序教保服務人員、師生比不符等違法情事，再分別裁罰負責人及相關人員共80萬6000元。

教育局說，整起事件除2名行為人違法外，教育局主動擴大稽查發現，園方亦有師生比不符、超收費用等違規事實，違反「幼兒教育及照顧法」規定，顯示園方亦未善盡管理及督導責任，園務管理已嚴重失當，影響幼兒受教權益及家長信賴甚鉅，綜合審酌違規情節及公共利益，依法廢止該園設立許可，同時通知並輔導其餘幼兒轉園事宜。

而其連鎖機構大安森林幼兒園通報案件，經調查包括進用教職員工未陳報備查，罰鍰25萬；幼生出現傷痕未妥善處理及做成紀錄，未確實執行環境、衛生、安全管理規定，罰鍰1萬5000元；使有早療需求的幼生離園，未能尊重、接納及公平對待所有幼兒，罰鍰6萬元；未將轉介治療資料載入幼兒健康資料檔案或妥善管理及保存，罰鍰1萬5000元。