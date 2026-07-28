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泰雅竹籐工藝保存者陳双成辭世 文化部頒贈旌揚狀

中央社／ 台北28日電

宜蘭縣傳統工藝「竹籐工藝－泰雅族傳統男子工藝」及「纖維工藝－泰雅族傳統男子工藝」保存者陳双成於21日辭世，享壽91歲。

文化部文化資產局長陳濟民今天代表頒贈文化部旌揚狀，由陳双成侄曾孫楊皓軒代表受贈，表彰其終身奉獻於泰雅族傳統竹籐工藝與纖維工藝之貢獻。

陳濟民表示，陳双成多年肩負起發揚傳統工藝的使命，致力於保存泰雅族傳統工藝，其辭世將留給世人無限感念。

根據文化部發布新聞稿，陳双成1935年出生，族名Yukan Hayung。陳双成年少時期便跟著長輩踏入竹籐編的天地，從最基礎的天然黃籐採集開始，歷經去刺、剝心與日曬乾燥等嚴謹工序，再透過雙手巧思將自然素材化為背籃、魚簍、籐帽等日常器物，將傳統技藝融入生活。

陳双成亦熟稔泰雅族傳統纖維編織工藝，運用苧麻製作肩帶、勾織網袋等器物。

新聞稿指出，陳双成專注於傳統工藝的實踐，汲取山林智慧與部落生活經驗，打造出融合實用價值與文化意涵的工藝作品，讓竹籐與自然纖維不僅呈現出編織技術，更成為承載泰雅族文化記憶、生活方式與民族精神的無形文化資產。

泰雅族 文化部 宜蘭縣

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