校事會議變大亂鬥 工會憂代理教師成「最弱勢祭品」

立法院教育及文化委員會昨（27）日退回教師解聘、考核辦法部分條文修正案，並要求教育部重新檢討。對此，全國代理教師工會表示，當前校事會議修法爭議已使教育現場陷入前所未有的混亂與對立，代理教師因制度保障相對不足，往往成為校園爭議中最弱勢的一環，因此呼籲今年有意投入教育現場的代理教師暫緩任教，以免淪為制度失能下的受害者。

工會指出，目前教育現場面臨三大困境。首先，校事會議修法已淪為政治攻防，未能真正回應教育現場需求，不僅無助解決實務問題，反而加劇制度失靈。其次，教師團體與家長團體對校事會議存廢意見高度對立，在全台缺師危機持續惡化之際，雙方仍陷入「廢與不廢」的零和對抗，缺乏共同承擔教育責任的共識。若無法放下成見、展開理性對話，最終受害的仍是學生。

第三，工會認為，一旦校園發生爭議，處於教育現場第一線制度結構最底層、缺乏完善保障的「代理教師」，往往成為各方角力下第一線被推出來擋子彈的犧牲品。基於上述原因，工會建議，今年有意投入教育現場的代理教師應暫緩進入校園，以避免成為制度失能下的受害者。

工會呼籲，社會各界、朝野政黨、教師團體及家長團體放下成見、停止四方撕裂，重新檢討校事會議制度，建立真正保障教育的制度共識，並正視教師困境及教育體制全面崩盤的嚴重性。