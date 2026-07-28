菲律賓留學台灣3年增逾7成 雙邊強化合作機制

幼兒園入園有優先順序，有些熱門準公共幼兒園，光是第一優先序位的學生就已經招滿，結果員工的子女沒辦法就讀，老師必須要先送孩子到其他幼兒園上學，再趕到自己的幼兒園上班，也有家長得分頭接送孩子。近期有幼教團體呼籲將同園弟妹提至第一順位，但是否將員工子女、孫子女比照辦理，卻有不同看法。

2026-07-28 07:30