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菲律賓留學台灣3年增逾7成 雙邊強化合作機制

中央社／ 台北28日電

菲律賓來台留學生在3年內增加超過7成，教育部與菲律賓高等教育委員會召開「台菲教育工作小組會議」，聚焦大學學分互認機制、華語區域訓練中心等，強化雙邊合作機制。

教育部今天發布新聞稿指出，27日召開的工作小組會議，雙方規劃多項核心合作，包含建置在台菲律賓留學生資料庫；於菲國設立華語區域訓練中心；擴展跨國高等教育（TNHE）雙聯學位與學分互認機制；以及對菲律賓移民與海外勞工提供靈活的學習計畫與終身學習機會。

教育部指出，2025年菲律賓在台留學生總數達5536名，相較於2022年的3098名，3年來大幅增加2438名，成長幅度高達78.7%。其中，「學位生」人數達3590名，躍升為台灣境外學位生的重要來源國之一（居第6名，次於越南、印尼、馬來西亞、香港、緬甸）。

菲律賓學生攻讀領域多集中於工程、製造、資訊通訊科技、商業管理及醫藥衛生等專業。台灣近年透過「促進國際生來台暨留台實施計畫」，已於馬尼拉、布拉坎、怡朗、民答那峨等地設立「台菲國際產學人才循環基地」，提供華語課程與新型專班的招生推廣諮詢。

教育部表示，未來將持續針對「半導體」、「智慧農業」及「漁業」3個重點領域，與菲國推動大學雙聯學位合作及短期師資培訓工作坊；並持續透過獎學金機制鼓勵優秀學子來台，2026年已提供菲律賓學生24個台灣獎學金名額及38個華語文獎學金名額。

菲律賓 華語 菲國

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