教師解聘、考核辦法退回 國教盟提5大原則：制度絕不能倒退

立法院教育及文化委員會昨（27）日續審教育部今年1月12日修正的教師解聘辦法、考核辦法，並決議退回主管機關重新檢討修訂。國教行動聯盟表示，支持教育部藉此機會重新修正辦法，並呼籲教育部保留現行制度中已有初步成效的預防、具名保密及案件分流設計，同時補足受理權責、調查專業、程序保障並避免地方執行差異。

針對教師解聘、考核辦法退回重訂，國教盟表示，立法院後續應具體說明需要修正的條文及法定理由；教育部也應立即向各地方政府與學校說明現行案件的適用規範，避免教育現場誤以為校事會議已經停止運作。

國教盟指出，教育部公布的初步資料顯示，今年1月至5月全國共接獲313件檢舉，其中107件不予受理，占35%；136件分流至教師成績考核程序，占43%；70件進入校事會議，占22%。相較去年同期有82%的檢舉案件進入校事會議大幅減少，顯示取消匿名檢舉及建立案件分流，已出現初步成效。

不過，國教盟也表示，五個月的資料只能呈現案件數量及流向變化，尚不足以證明制度已經完善。教育部仍應公布不同教師身分、各縣市案件差異、平均處理時間、最終處理結果，以及申訴後遭撤銷或發回的比例，才能真正判斷制度是否同時保障學生權益、教師工作權及教育品質。

國教盟認為，現行制度的核心問題，在於受理、分流及調查責任仍大量落在個別學校，不僅增加行政負擔，也可能受到校內人際關係與行政壓力影響；各縣市執行標準不一，部分外聘調查人員又缺乏相應教育階段及教學現場經驗，導致親師溝通、班級經營或可改善的教學爭議，仍可能過早進入正式調查程序。

為此，國教盟提出五項重訂原則：

第一，建立跨專業的前端受理與分流機制。由地方主管機關設置跨專業受理分流小組，納入教師、家長、教育實務、法律及兒少專業人員。受理與否不應由個別學校單獨決定，也不能由教育局處行政人員完全主導，應建立迴避、保密及相互制衡機制。

第二，訂定全國一致的案件分流檢核表。教育部應明定受理要件、案件重大程度、分流路徑、處理期限、書面理由及復核機制，避免相同性質的案件在不同縣市、不同學校標準不一，受到不同處理。

第三，不同案件回到適當的法定程序。涉及性別事件、刑事責任或依法應通報的案件，應依相關特別法定程序辦理；疑似達到解聘、不續聘或停聘程度的重大案件，應進入獨立、專業的調查機制；未達不適任教師程度但可能涉及懲處者，回歸教師成績考核程序；一般親師溝通、班級經營或可改善的教學爭議，則應優先採取調處、輔導、行政支持及專業改善措施。

第四，同時保障學生與教師的法定程序權利。學生及檢舉人的身分應嚴格保密，並提供必要的陪伴與支持；被調查教師則應知悉具體指控、取得必要資料、提出證據，並獲得輔佐及法律協助。調查人員應包含具有與案件相符的教學經驗者，調查程序也應訂有合理期限，避免任何一方長期承受不確定與標籤化。正式檢舉原則上應具名並落實保密；但主管機關或學校若透過法定通報、警政社政通知、媒體報導或其他具體資訊知悉重大風險，仍應依法主動處理，不能將具名要求誤解為拒絕查明重大事件。

第五，公開重訂程序並建立過渡規範。教育部應限期公布重訂時程、修正前後對照表及制度影響評估，並邀集教師、校長、家長、學生與兒少、法律、輔導及地方政府代表共同參與。同時應明確規範現有案件如何續辦、新舊制度如何銜接，確保重大案件不因法規調整而中斷處理。