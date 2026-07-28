原鄉孩子去都市念書 家長憂進大染缸…電子煙新興毒品誘惑跟著上門

2024年底跨年夜，辦案人員拂曉攻堅，破獲號稱北部近年規模最大K他命製毒廠，一夕間新北烏來原鄉蒙上毒害陰霾。該處製毒工廠隱匿於烏來深山，沒有門牌，周邊布滿監視器鏡頭24小時監控，飼養多隻大型猛犬看門。

事發迄今已過一年半，製毒工廠雖然被抄了，但監視器疑似持續運作，入口處有一隻凶猛黑狗警戒，遇有陌生人靠近，立刻狂吠，瀰漫一股不尋常氛圍。

「原鄉不能藏汙納垢，深怕下一代破毒，是烏來原鄉父母共同擔憂。」曾經是牧師的阿諾，獨力扶養兩個兒子，小兒子「小加」即將在暑假過後離開部落到新店讀高職餐飲科，阿諾憂心兒子進到都市大染缸，電子煙、新興毒品等誘惑跟著上門。今年暑假，他花許多時間陪伴兒子，三令五申「毒品、電子煙絕對碰不得，要懂得保護自己」。

毒品及電子煙議題，前年年初被查獲的廢棄製毒工廠。記者胡經周／攝影

「會吸毒不是沒有原因。」阿諾的親友中有人牽扯上前年的製毒工廠案，他觀察吸毒者精神狀態起伏大，可以三天不睡覺，但眼神迷茫、身形消瘦，思路沒有邏輯，一旦毒癮發作，神智幾乎判若兩人。親友染毒的下場，讓阿諾不勝唏噓，讓他更憂心原鄉下一代面臨毒害威脅的風險。

「學校、部落世界那麼小，誰有碰毒、吸電子煙，大家心知肚明。」阿諾說，在原鄉偶爾會看到學生放學後、假日在路邊偷偷摸摸抽菸，大部分以紙菸為主，部落孩子不是不知道電子煙這些新興誘惑，但擁有電子煙的門檻相對高，至少要花個幾千塊才能入門。

「很怕這些新奇誘惑向原鄉孩子招手。」阿諾說，原鄉風氣相對質樸，卻還是有製毒工廠落腳，難免擔心部落孩子到市區讀書，脫離父母羽翼後，誘惑接踵而至。

「我真的沒抽過電子煙啦，我知道那是違法的。」國中剛畢業男孩「小加」個性酷酷的、話不多，在父親和記者面前，給出斬釘截鐵的答案，爸爸沒有質疑或吐槽，只是不忘提醒「去念高中後，態度要一樣堅定！」

「電子煙很毒」、「紙煙味道很臭」小加透露，學校國中部學生人數不多，三個年級加起來近30名學生，少數幾位有菸癮，還是以紙菸為主，同儕之間偶爾會聽到討論電子煙，但有能力擁有者在部落仍罕見，小加說「那一支幾千塊耶，不是學生用得起的」。

小加說，烏來是觀光區，每到假日有不少外地遊客進部落，看過遊客抽電子煙，一開始難免會多看一眼，也有一些好奇，想知道抽電子煙是什麼感覺，但他聽過電子煙會添加很多「奇怪的東西」，還沒有勇氣嘗試。

小加表示，家中三代同堂，爺爺奶奶都會抽煙喝酒，父親反而不碰菸酒，讀大學的哥哥曾提醒他「會抽煙的人給的東西不要碰」，他知道現在「依托咪酯」、「喪屍煙彈」很夯，聽說施用後人會有斷片、無法站立、身體顫抖等反應，「聽起來滿可怕」。

今年暑假，小加在烏來老街一家民宿打工當房務人員，他說，很期待升上高中多采多姿的生活，父親要求他每天上下課通勤，不同意他住在都市，「我知道父親有擔心，但最重要還是個人克制力。」

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