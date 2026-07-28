電子煙潛藏5大危害 致癌風險提高且影響大腦發育

喪屍煙彈濫用情形愈來愈嚴重，其背後原因被指是衛福部雖並未「嚴管」電子煙，使不肖業者將依托咪酯摻入電子煙中，讓違法吸食人口快速增加；國健署於六月底，公布電子煙對人體的五大危害，近期也提出「菸害防制法」修正草案，將大幅提升「持有」、「販售」、「製造」電子煙的罰則，盼能降低喪屍煙彈濫用情形。

電子煙不僅可能被不肖業者添加毒品「依托咪酯」，製成「喪屍煙彈」，即使未添加毒品，吸食電子煙也會對人體健康造成危害。五大危害如下：

一、嚴重影響青少年大腦發育，引發學習與焦慮障礙：WHO明確警告，電子煙中含有的尼古丁是一種高度成癮物質，兒童及青少年若接觸尼古丁，將對其發育中的大腦產生長期的負面影響，並導致學習障礙與焦慮症等問題2。

二、潛在致癌風險，短期使用即可能改變DNA：最新發表於《癌症研究》（Cancer Research）的國際研究證實，即便是在開始使用電子煙後的不久（短期內），使用者的口腔、血液等細胞就會出現與罹患癌症風險增加的細胞變異。這顯示電子煙具有與傳統紙菸相似的致癌DNA破壞效應1。

三、致命的「電子煙相關肺傷害」（EVALI）：澳洲國家健康與醫學研究委員會（NHMRC）及美國疾病管制與預防中心（CDC）的數據皆顯示，使用電子煙有導致急性嚴重肺部損傷（EVALI）的確鑿證據。截至2020年初，美國已通報近三千例住院病例，並造成數十人死亡2。電子煙的氣霧中含有甲醛、乙醛、重金屬（如鉛、鉻、鎳）等有毒物質3，吸入後將對呼吸道及肺部造成嚴重且不可逆的損害。

四、淪為青少年吸菸的「入門磚」：許多青少年誤以為吸食電子煙無害，但國際系統性文獻回顧提供強烈證據表明，曾經使用過電子煙的非吸菸者（尤其是青少年），未來開始吸食傳統紙菸的機率，是未曾使用電子煙者的3倍3。電子煙不僅無法協助戒菸，反而會促使年輕人成為多重菸品使用者。

五、二手煙害、中毒與電池爆炸風險：電子煙的危害不僅限於使用者本人，其產生的二手氣霧同樣含有毒物質，會危害周遭非使用者的健康2。此外，若兒童不慎誤食外洩的電子煙油，將面臨嚴重的尼古丁中毒甚至致死風險。同時，電子煙設備亦屢次傳出鋰電池故障引發的起火或爆炸意外，導致使用者顏面或身體受到嚴重燒燙傷與創傷。

國健署指出，依照114年青少年吸菸行為調查結果顯示，國中學生電子煙使用率由107年1.9%上升至110年3.9%，又下降至114年2.1%；高中職學生由107年3.4%上升至110年8.8%，又下降至114年5.1%，推估約4萬名青少年正在使用電子煙。

國健署已配合教育部「校園菸害防制實施計畫」嚴禁教職員工生攜帶及使用菸品、電子煙與加熱菸，並輔導查獲使用之學生，如有發現學生使用電子煙，依「查獲電子煙案件處遇流程」轉請縣市地方衛生局查處。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康