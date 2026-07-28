觀察站／失控校園踩煞車 別再拼裝上路

校事會議原為打破教評會「師師相護」、淘汰不適任教師，卻在濫訴零成本、小案大辦與程序失衡下，逐漸釀成「失控校園」。教師管教權式微，防禦性教學蔓延，原本保護學生的制度美意，演變成教育危機。如今辦法遭退回，只是暫時踩煞車，不代表問題已解決。

台南市國中教師謝思樺，僅因聯絡簿上一句「數學是不是練習較少」，引爆四十多項濫訴，歷經近兩年訴願程序，才撤銷原申誡處分。新竹市國小代理教師陳珮瑩，因一起原可透過親師溝通處理的班級經營爭議，被捲入校事會議，花了三年證明自己不是「壞老師」。即使最後勝訴、撤銷原處分，期間失去的工作、名譽、健康與律師費，求償無門。

校事會議問題根源，在於制度先天不足、後天設計失當。原本希望透過外部調查人才庫提升專業，卻讓僅受訓三天的調查委員，必須處理體罰、霸凌、親師溝通、不適任教師與法律責任的複雜校園案件。加上調查不透明，最後考核結果，校長與主管機關還可以反覆退回、要求重審，也被質疑形同「制度後門」。

教育部一再提出修正，正說明校事會議制度有瑕疵，既然如此，就應先暫緩實施。這次立法院退回修正辦法，教育部不能只是更換幾個字、增補幾道程序又拼湊上路；應重新檢討檢舉門檻、案件分流與第三方審查機制，並將調查程序、退回權限及行政救濟一次訂清楚。

相關考核與解聘辦法也不能只追究教師責任，卻不承擔錯誤調查的代價。若教師因不實檢舉受害，制度應提供法律協助、費用補償與名譽回復。立院退回只是踩下煞車，教育部若仍零碎修補、倉促重啟，只會製造下一批制度冤案。