台南應用科大新校長許和捷上任 宣示攜手全校迎向美感與跨域發展新局

台南應用科技大學第13任校長今天交接，許和捷教授接任，董事長黃基正主持監交，許和捷曾任台灣師範大學總務長、東海大學創新設計暨藝術學院院長，獲教育部第12屆藝術教育貢獻獎「教學傑出獎」。

他早年即曾在該校前身「台南家政專科學校」美工科任教，如今重返南應大接掌校務，不僅象徵辦學精神的傳承，更肩負引領學校邁向新階段發展的重要使命。

黃基正董事長表示，校長交接是學校發展的重要里程碑，也是教育使命的延續。他代表董事會感謝教育界、產業界、校友及社會各界長期支持台南應用科技大學，正因有各界攜手同行，學校才能在高等教育快速變遷的環境中持續穩健發展。

黃基正感謝代理校長劉修祥教授過去一年臨危受命，帶領行政及教學團隊積極爭取教育部各項計畫及獎補助資源，穩定校務運作、凝聚教職員工向心力，在少子女化及高教競爭日益激烈的環境，仍維持良好的招生表現與辦學品質，董事會對其付出表達誠摯敬意與感謝。

黃基正表示，新校長許和捷深耕高等教育多年，兼具教育理念、藝術人文素養與卓越的校務領導能力，董事會相信，憑藉其前瞻視野、跨域整合能力及豐富的大學治理經驗，必能帶領學校持續深化特色辦學，提升教學品質與社會影響力，迎向新的發展契機。

許和捷校長與該校淵源深厚，早年曾任教前身台南家專美工科，投入設計教育，培育許多優秀人才。歷經多年知名大學服務歷練，如今重返南應大接掌校務，對他而言，不僅是教育生涯里程碑，更是承先啟後的責任與使命。

許和捷表示，回到曾任教、深具情感連結的校園服務，內心充滿感恩，也深感責任重大。未來將秉持「傳承、創新、共好」的治校理念，延續歷任校長奠定的辦學基礎，攜手全體教職員生打造更具特色、更具競爭力的優質科技大學。

他指出，將以「培訓美感生活職人」為核心辦學願景，打造全國唯一由全校各院系共同培育美感生活職人的科技大學，讓美感教育成為所有學生共同具備的核心素養，並推動「AI × 美感 × 永續 × 國際 × 地方創生」五大發展主軸，深化跨域教學、產學合作與國際交流，培育兼具專業技能、美學素養、創新能力與人文關懷的新世代人才。

展望未來，黃基正董事長表示，董事會將持續作為校務發展最堅實的後盾，支持許和捷校長帶領全校教職員生深化特色辦學，以美感教育為核心、科技創新為動能、跨域整合為策略，朝向「全國唯一培育美感生活職人的科技大學」願景穩步邁進，為臺灣高等技職教育開創嶄新典範。

台南應用科大新校長許和捷今天上任，董事長黃基正致詞。圖／校方提供

台南應用科大新校長許和捷今天上任交接。圖／校方提供

台南應用科大新校長許和捷今天上任，宣示攜手全校迎向美感與跨域發展新局。圖／校方提供

台南應用科大新校長許和捷今天上任，立法院前院長王金平到場致賀。圖／校方提供