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日方保密病情 東野圭吾大腸癌驟逝 台灣出版社震驚：月初才發紀念版

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
東野圭吾作品「解憂雜貨店」，光在台灣便賣出50萬本。圖／皇冠提供
東野圭吾作品「解憂雜貨店」，光在台灣便賣出50萬本。圖／皇冠提供

【編輯推薦】

日本推理小說大師東野圭吾23日因大腸癌辭世，享壽68歲。東野圭吾在台灣擁有大批粉絲，作品主要由皇冠、獨步與春天等出版社出版。皇冠出版社總編輯許婷婷表示，皇冠月初才剛出版「解憂雜貨店【50萬冊紀念愛藏版】」，沒想到月底就收到噩耗。她透露，日方相當注重作家隱私，因此關於東野圭吾罹患大腸癌的病情，台灣出版社也無從知曉。

東野圭吾小說魅力驚人，光是「解憂雜貨店」台灣便賣出五十萬冊。許婷婷表示，東野圭吾雖被定位為推理作家，但他的作品其實不強調詭計或解謎，而是融入許多社會議題，甚至把日本曾經真實發生的社會案件融入故事，透過生動和平實的筆法寫出，讓不同世代或階級的讀者，都很容易產生共鳴。許婷婷表示，皇冠會繼續推廣東野圭吾的作品，讓他的作品被更多讀者閱讀。

獨步出版社則發布悼念文章指出，東野圭吾1958年出生於日本大阪，1985年以第31屆江戶川亂步獎得獎作《放學後》出道，自此寫出無數膾炙人口的精彩推理作品，並獲得眾多獎項，是眾人心中無庸置疑的日本推理天王。

獨步指出，東野圭吾早期作品多為精巧細緻的本格推理，最具代表性的即是「加賀恭一郎」系列，主人翁加賀刑警冷靜帥氣，風靡不少女性讀者。之後作風逐漸超越推理小說框架，其創作力之旺盛，讓他躍居日本推理小說界的頂尖作家。出道至今，已推出上百部作品。

大阪 日本

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