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兩廳院2026秋天藝術節 7國8檔作品理解彼此

中央社／ 台北27日電
2026秋天藝術節將於10月22日至11月29日展開。圖為2025秋天藝術節 Jaha Koo《超辛奇小熊軟糖》。圖／國家兩廳院提供、攝影© Bea Borgers
2026秋天藝術節將於10月22日至11月29日展開。圖為2025秋天藝術節 Jaha Koo《超辛奇小熊軟糖》。圖／國家兩廳院提供、攝影© Bea Borgers

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兩廳院主辦的2026秋天藝術節將於10月22日至11月29日展開。今年邀集來自台灣、希臘等7國8檔作品共30場演出，帶領觀眾重新理解自己與他人的連結。

兩廳院藝術總監邱瑗透過兩廳院發布的新聞資料分享，秋天藝術節希望藉由策展方式，透過不同節目內容回應人們所處的世界，「希望提供觀眾一個可以停留的空間，在記憶、土地、勞動、自然與人際關係之中慢慢了解自己。」邱瑗表示相信，劇場能夠創造彼此同行的時刻，在與他人的共伴之中理解彼此。

今年節目中法國編導居拉．阮（Caroline GuielaNguyen）「眼淚」以一件皇室婚紗為起點，串聯法國、印度等地製作工坊，揭開全球化生產鏈下被忽略的勞動身體與沉默代價。獲評亞維儂藝術節年度必看，智利藝術家瓦倫蘇埃拉（Malicho VacaValenzuela）「追憶之徑」則跨越數位平台與城市記憶，在祖母逐漸遺忘世界的生命歷程中，拼貼個人與歷史交錯的記憶。

金曲獎得主巴奈以「流浪邊界」凝視邊界與認同，透過歌聲與土地展開深刻對話，在流動世界裡尋找歸屬。甫獲英國沙德勒之井劇院「國際玫瑰舞蹈獎」的希臘編舞家帕帕多普洛斯（Christos Papadopoulos）「步步」，透過律動與呼吸建立節奏，在簡潔純粹的舞蹈中辨認個人與群體；

四把椅子劇團與大衛・吉塞森（David Geselson）合作「如果我有寫信給你」台法共創版，以真實訪談化為劇場書信，讓未竟之言成為彼此陪伴的力量；法國鬼才導演肯恩（Philippe Quesne）則帶著去年未能抵台、備受觀眾期待的「人間樂園」重新啟程，描繪人們如何在荒誕之中攜手建構心中的烏托邦。

延續秋天藝術節以劇場開啟公共對話的精神，推出32場展覽、講座、工作坊及跨域合作等系列活動，邀請觀眾從多元的角度探索作品，走近策展關注的議題。2026秋天藝術節「OPENTIX兩廳院文化生活」8月1日開放兩廳院會員預購，8月8日中午12點正式啟售。

兩廳院 希臘 法國 藝術節

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