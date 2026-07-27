校事會議修法退回重訂 教團肯定籲廢除校事會議

立法院教育及文化委員會今日退回「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」 及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法」部分條文修正案，並要求教育部重新檢討，應邀列席的教育部長鄭英耀表示遺憾，擔憂因此回到舊制。全國教育產業總工會、全國教師工會總聯合會、台灣教育產業工會及9大教師工會各自發新聞稿表示肯定，期待教育部儘速提出合理的重訂版本。

全教產指出，教育部今年1月12日新修正的教師解聘辦法第九條之一的規定仍為「匿名檢舉」開後門，這5個月來，社群媒體公審教師，造成全國教師遭「網路霸凌」，沒有改變教育現場濫訴，一旦認真管教仍被投訴的問題，制度未能保護老師，也沒有相關賠償機制，讓基層教育現場充滿恐慌，也有超過1/3的師培畢業生表示未來不願意從事教師這個行業。

全教產說，現行教師解聘、停聘、不續聘原由學校教師評議委員會（教評會）依「教師法」及相關規定審議，但教育部訂定「教師解聘辦法」後，新增「校園事件處理會議（校事會議）」，其調查建議可作為教師解聘、停聘等依據，教評會卻無否決或再議機制，形同架空教評會職權。

全教產呼籲教育部廢除校事會議，訂定「教師權益保護法」、將「學校訂定教師輔導與管教學生辦法注意事項」提升為法律位階，「教師解聘辦法」另立專法。

全教總說，現行教師解聘辦法、考核辦法已高度司法化，造成嚴重行政內耗與寒蟬效應，迫使老師採取防禦性教學。連教育部長鄭英耀日前備詢時都坦言「廢除校事會議是終極目標！」這充分證明現行制度確實嚴重侵蝕教育現場、亟需檢討。

全教總表示，支持淘汰不適任教師，但不該讓認真的老師長期陷於濫訴陰影。期待兩修正案退回重訂後，教育部與教師組織展開對話，儘速提出合理的重訂版本。

台教產等9大教師工會呼籲，適當且公正的不適任教師退場機制，是維持整體體育制度健全運作的基石，主管機關不應草率行事。期盼主管機關能儘速召開公聽會並凝聚各界共識，研擬出兼具公平、公正與可行性的全新版本。