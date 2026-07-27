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呼應生物多樣性倡議 林保署續推保育共生地認證

中央社／ 台北27日電
響應聯合國對生物多樣性的倡議，農業部林業及自然保育署2025年開始推動「保育共生地」認證制度，目前已有61處場域獲認證。台北市北投區洲美農業區五分港溪獲認證。中央社/台北市最美河川文化推廣協會提供
響應聯合國對生物多樣性的倡議，農業部林業及自然保育署2025年開始推動「保育共生地」認證制度，目前已有61處場域獲認證。台北市北投區洲美農業區五分港溪獲認證。中央社/台北市最美河川文化推廣協會提供

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農業部林業及自然保育署呼應聯合國對生物多樣性的倡議，2025年開始推動「保育共生地」認證制度，今年3月公布首波保育共生地，今天再宣布受理第2波認證申請。

林保署發布新聞稿，OECMs（Other Effective Area-based Conservation Measures）是聯合國生物多樣性公約倡議的重要保育策略，透過土地良善的經營管理，在兼顧生活、生產與文化等多元價值下，同時維護生物多樣性及生態系功能。

根據2022年通過的「昆明—蒙特婁全球生物多樣性框架」，將OECMs納入30×30全球目標，希望各國於2030年前藉由保護區及OECMs，有效保育至少30%的陸域及海域面積。

林保署指出，呼應聯合國生物多樣性倡議，將陸域OECMs命名為「保育共生地」，即在彰顯保育、生活、生產及文化相互成就、共生共榮的理念，認證制度正是台灣回應2030年國際生物多樣性保育目標的重要行動之一。

林保署2025年開始推動「保育共生地」認證制度，希望在法定自然保護區以外的農地、森林、海洋、溼地等不同空間，更多生物受到保護；目前已有61處場域獲認證、3處列為候選保育共生地，總面積逾2900公頃，林保署統計，申請者涵蓋公私營企業、政府機關、學校、民間團體及私人地主等不同類型的經營管理者。

林保署表示，今年度「保育共生地」認證，即日起受理申請至9月30日，歡迎各界踴躍申請，共同促進人與自然和諧共生。

林保署指出，「保育共生地」認證採自願申請，沒有法定義務，不影響既有土地的合法使用及管理，只要是位於法定自然保護區外，具有重要生物多樣性價值或潛力，且具長期經營管理機制的公私有土地場域，皆可提出申請。

聯合國 林保署 生態保育

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