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國際數學競賽新加坡登場 台灣隊奪30金40銀57銅

中央社／ 新加坡27日專電
第22屆IMC國際數學競賽在新加坡舉行，代表台灣出賽的學生奪下30金、40銀、57銅及1名年級總冠軍。中央社／中華國際數理文化教育協會提供
第22屆IMC國際數學競賽在新加坡舉行，代表台灣出賽的學生奪下30金、40銀、57銅及1名年級總冠軍。中央社／中華國際數理文化教育協會提供

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第22屆IMC國際數學競賽在新加坡舉行，代表台灣出賽的學生奪下30金、40銀、57銅及1名年級總冠軍。中華國際數理文化教育協會表示，IMC宗旨在於提升全球青年的數學程度，台灣學生的表現展現極高的數學素養與應變能力。

根據中華國際數理文化教育協會今天發布新聞資料，由協會榮譽理事長盧建民領軍，共174名台灣學生組成的台灣代表隊25日赴新加坡，參加第22屆IMC國際數學競賽（International Mathematics Contest），並於26日出席頒獎典禮。

該競賽共有來自新加坡、馬來西亞、泰國、印尼、印度、韓國、菲律賓、香港、澳門及台灣等17個國家和地區的學生參與。

中華國際數理文化教育協會指出，代表台灣出賽的學生今年獲30金、40銀、57銅，來自新竹市私立曙光女中國中部7年級的學生林冬梧，更以滿分獲得年級總冠軍。

盧建民表示，本屆台灣學生的表現，展現極高的數學素養與應變能力，金牌數領先各個國家。IMC國際數學競賽的宗旨在於提升全球青年的數學程度，並促進國際間的學術交流與合作。

協會指出，除了在學術競技上有所表現，台灣代表團也在大會的文化交流中表演舞蹈，學生簡博彥上台英文致詞、介紹台灣風光、邀請各國師生來台觀光，盼藉此達成國民外交。

新加坡 台灣隊 數學

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