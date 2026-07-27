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立院教委會藍白優勢退回校事會議修法 綠委離席抗議

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
立法院教文委員會今日繼續審查高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正案，民進黨立委不滿未充分討論集體離席。圖／擷取自國會轉播
立法院教文委員會今日繼續審查高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法，及公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正案，民進黨立委不滿未充分討論集體離席。圖／擷取自國會轉播

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立法院教育及文教委員會今天在國民黨、民眾黨立委合力下，以6票贊成、0票反對表決通過，決定將審查中，與校事會議改革相關的「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案」退回教育部重新檢討，民進黨立委退席抗議，應邀列席的教育部長鄭英耀表示遺憾。

國民黨籍召委羅廷瑋上周五臨時變更議程，原訂今天安排考察行程，改成「繼續審查高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案」，今天上午開會，朝野立委經過一輪發言後，羅廷瑋宣布表決由他領銜提出的「是否支持退回教育部提出的修正草案」提案，民進黨立委在表決前就集體離席抗議，最後委員會以6票贊成、0票反對，退回教育部重新檢討，不須交付黨團協商。

羅廷瑋提案內容指出，教育部今年1月12日完成部分條文修正案，經教育及文化委員會全體委員會議仍認為有待修正，請教育部修正後，再送立法院備查，提報立法院院會決議後，通知教育部更正該辦法。

民進黨立委吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、陳秀寳發言表示，同意校事會議制度要改變，但應該要充分討論，要求召委讓教育部再說明。

朝野立委經過一輪發言後，羅廷瑋宣布表決，綠委不滿未充分討論集體離席，最後委員會以6票贊成、0票反對，退回教育部重新檢討，不須交付黨團協商。

鄭英耀會後受訪說，新辦法歷經2年研議，走遍22個縣市，廣泛聽取家長、教師及學生團體意見後完成，最近全國教育局處首長會議也獲各地方教育局處長支持，實施後已初步改善舊制濫訴問題，如今退回令人遺憾。

鄭英耀強調，立委舉例的案子都是舊辦法衍生的問題，新制就是為了解決過去匿名檢舉、濫訴及教師權益受損，兼顧讓不適任教師離開校園及保障學生受教權，新制實施5個月已有初步成果，過去有82%的案件會直接進入校事會議，新制開始今年已降至22%。

鄭英耀表示，7月7日、8日全國22個縣市教育局處首長會議也認為，新辦法改善舊制缺失，包括建立預防、分流機制、取消不具名檢舉、降低濫訴，並強化申訴人個資保護等，改革成果不應被抹煞。

教育部 鄭英耀 羅廷瑋 校事會議 立法院 修法

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