立院教委會藍白優勢退回校事會議修法 綠委離席抗議

立法院教育及文教委員會今天在國民黨、民眾黨立委合力下，以6票贊成、0票反對表決通過，決定將審查中，與校事會議改革相關的「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案」退回教育部重新檢討，民進黨立委退席抗議，應邀列席的教育部長鄭英耀表示遺憾。

國民黨籍召委羅廷瑋上周五臨時變更議程，原訂今天安排考察行程，改成「繼續審查高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」，及「公立高級中等以下學校教師成績考核辦法部分修正草案」，今天上午開會，朝野立委經過一輪發言後，羅廷瑋宣布表決由他領銜提出的「是否支持退回教育部提出的修正草案」提案，民進黨立委在表決前就集體離席抗議，最後委員會以6票贊成、0票反對，退回教育部重新檢討，不須交付黨團協商。

羅廷瑋提案內容指出，教育部今年1月12日完成部分條文修正案，經教育及文化委員會全體委員會議仍認為有待修正，請教育部修正後，再送立法院備查，提報立法院院會決議後，通知教育部更正該辦法。

民進黨立委吳沛憶、郭昱晴、伍麗華、陳秀寳發言表示，同意校事會議制度要改變，但應該要充分討論，要求召委讓教育部再說明。

朝野立委經過一輪發言後，羅廷瑋宣布表決，綠委不滿未充分討論集體離席，最後委員會以6票贊成、0票反對，退回教育部重新檢討，不須交付黨團協商。

鄭英耀會後受訪說，新辦法歷經2年研議，走遍22個縣市，廣泛聽取家長、教師及學生團體意見後完成，最近全國教育局處首長會議也獲各地方教育局處長支持，實施後已初步改善舊制濫訴問題，如今退回令人遺憾。

鄭英耀強調，立委舉例的案子都是舊辦法衍生的問題，新制就是為了解決過去匿名檢舉、濫訴及教師權益受損，兼顧讓不適任教師離開校園及保障學生受教權，新制實施5個月已有初步成果，過去有82%的案件會直接進入校事會議，新制開始今年已降至22%。

鄭英耀表示，7月7日、8日全國22個縣市教育局處首長會議也認為，新辦法改善舊制缺失，包括建立預防、分流機制、取消不具名檢舉、降低濫訴，並強化申訴人個資保護等，改革成果不應被抹煞。