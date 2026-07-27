快訊

北市83歲婦下車走進公車車頭「視線死角」 過馬路遭輾斃

晚餐吃很飽隔天仍爆餓？破解清晨飢餓感 4招穩定血糖避免越吃越胖

台灣唯一專業產仲鎢酸銨老闆家中遭綁遇害 產業敏感引關注

聽新聞
0:00 / 0:00

副組長員額增加能補人力？全校協憂淪有缺無人 籲修法提升誘因

聯合報／ 記者柯美儀／台北即時報導
教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，本次新增國中小「副組長」並限制由教師兼任。示意圖／AI生成
教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，本次新增國中小「副組長」並限制由教師兼任。示意圖／AI生成

【編輯推薦】

針對教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，擬增設國民中小學「副組長」員額一案，中華民國中小學校長協會表示，當前教育現場「荒廢行政、無人想兼任」的核心問題在於「誘因不足」與「無關教育之工作壓力」，若盲目增設副組長員額，卻未從根本改善，只是徒增員額，卻找不到人來擔任。呼籲朝野立法委員推動實質修法，落實行政減壓且將兼任行政的「主管加給納入退休所得」，並比照「偏鄉教師久任制度」建立實質獎勵，方能提升對行政人才的誘因。

全校協表示，近來教育部積極推動行政專職化或調整學校編制，但在學校正式員額未能實質增加的前提下，多數國民中小學之行政重擔仍舊全數落在「校內兼任教師」肩上。以台北市為例，北市教育局已率先訂定充實行政人力計畫，自115學年度起投入逾7000萬元預算，依班級規模專案增置1至3名專責行政人力，全市預計實質增置303名專責人員，切實協助學校處理庶務。

全校協說，反觀中央本次修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》第3條與第4條，雖針對國小37班以上、國中25班以上之學校增設「副組長」職銜，但若該職務兼任的教師，依舊無法解脫非行政專業的申訴、陳情、提告等業務，或與教師組織對於法律上無明確規範事項無窮盡的勞資溝通內耗，未來只是讓校長與處室主任在每學年開學前，更疲於奔命地尋找願意兼任副組長之教師，使學校行政人手短缺之困境雪上加霜。

為徹底扭轉國民中小學兼任行政人員嚴重短缺、基層教師拒接行政之困境，全校協理事長陳清義代表基層學校呼籲朝野立法委員協助提案修法，從「行政減壓」、「實質保障」與「久任激勵」三管齊下。

陳清義提出兩項具體修法建議。第一，將兼任行政主管加給併入退撫所得計算，提高兼任意願與保障。他指出，現行兼任行政職務的教師其兼任行政期間所支領之「主管職務加給」，於退休年金制度中卻未獲得對等且合理之反映。這導致基層產生「多做多賠、少做少錯」之功利心態，許多年輕優秀教師寧可選擇純教學亦絕不碰行政。盼修法將兼任主管職務加給實質納入退休年金給與計算基礎，給予承擔重任者合理之長期經濟保障。

第二，比照「台灣偏鄉教師久任制度」發放教師兼任行政職久任激勵獎金，讓學校校務發展具備延續性與穩定性。陳清義建議，參考《偏遠地區學校教育發展條例》第21條精神，針對表現優良且長期擔任行政職務者發放久任獎金，連續兼任行政滿8年發給第一次久任獎金，滿11年發給第二次久任獎金。其中，組長每次發給新台幣7萬元、主任10萬元、校長15萬元，希望藉由制度化獎勵，提高教師留任行政工作的意願。

全校協指出，現行校事會議、性別平等案件調查、校園霸凌事件處理以及地方政府1999市民熱線等外來投訴案件，消耗兼任行政教師極大之教學與輔導精力。為兼顧《性別平等教育法》中「學校性平會專屬管轄」之強制法規，並實質減除基層教師之調查勞務，建請中央與地方教育主管機關常設「校園事件公費外聘調查專責單位」，主動且全額資助學校遴聘外部司法或專業背景的調查委員。

全校協說，凡學校面臨調查案件，由主管機關公費指派外部專責調查員進行實質訪談並撰寫報告，免除校內兼任行政教師流程辦理、撰寫記錄、承受言語暴力外，動輒會被罰款等龐大身心與司法責任壓力，使學校性平會、霸凌會議與校事會議移出教師的兼任職務工作，達成程序正義與實質行政減壓之雙重效益，真正還給教師減壓的教學與輔導環境。

全校協強調，拯救校園行政崩盤已刻不容緩，除增設副組長外，建議透過專責減壓、年金保障與久任獎勵三管齊下，更能有效提升對行政人才的誘因，維持我國基礎教育之穩健運作。

教育部 校長 兼任教師

延伸閱讀

開倒車？教育部修正準則「副組長」仍教師兼任 教團痛批行政減量如騙局

幹事「一人兼三職」兼職費卡3000元上限 9大教師工會喊救行政崩壞

偏鄉學校主計人員「1人跨多校」 民眾倡議提高3000元兼職費上限

5年15名校長在任內離世 校長協會籲增設行政人力、專責分工

相關新聞

上路倒數…唾液快篩進校園 學校準備好了？

新興毒品氾濫，教育部預計九月將唾液快篩引進校園，不過，第一線校長及教團認為，唾液快篩在技術執行上並非最大問題，真正關鍵在於法源依據、親師溝通，後續還涉及大量行政作業，若相關機制未完善，恐增加學校負擔。

審計部：學生染毒續增 校園宣導成效待加強

教育部國教署二○二五年度編列一點四一億元推動防制學生藥物濫用計畫，包括教育宣導、尿液採驗、春暉輔導等，執行一點三五億元。但審計部最新報告指出，學生藥物濫用人數逐年增加，顯示校園反毒宣導成效有待提升，建議教育部檢討防毒教材。教育部承諾，將更新反毒教材。

學生私人行程請假缺考 教團籲規範從嚴

近年部分家長在學期中安排家庭旅遊或出國行程，甚至強碰期中、期末考，事後再向學校申請補考，引發考試公平爭議。基層教師與教團認為，現行補考制度應合理限縮，私人旅遊不應成為補考正當理由，家長與學生應自行承擔缺考後果，以維護其他學生權益，並避免增加教師額外教學與行政負擔。

考期順延…請假旅遊 家長要求補考掀論戰

六月底豪雨造成部分縣市停班停課，正巧撞上國中期末考，有家長原安排孩子考完期末考後直奔機場出國，未料考試順延，希望學校另行安排補考，引發公平性爭議。基層教師指出，近年學期間請假旅遊愈來愈浮濫，補考不只牽涉個別學生權益，也會影響全班發卷檢討、教師閱卷登分及全校成績結算時程。

副組長員額增加能補人力？全校協憂淪有缺無人 籲修法提升誘因

針對教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，擬增設國民中小學「副組長」員額一案，中華民國中小學校長協會表示，當前教育現場「荒廢行政、無人想兼任」的核心問題在於「誘因不足」與「無關教育之工作壓力」，若盲目增設副組長員額，卻未從根本改善，只是徒增員額，卻找不到人來擔任。呼籲朝野立法委員推動實質修法，落實行政減壓且將兼任行政的「主管加給納入退休所得」，並比照「偏鄉教師久任制度」建立實質獎勵，方能提升對行政人才的誘因。

代理教師荒／師選校先避雷 「代理雷達」揭簡章沒說的事

學生搶著進的明星學校，為何教師反而避之唯恐不及？師資荒加劇，代理教師不再只是等待學校挑選，而是透過「代理雷達」打聽行政文化、工作負擔、家長生態與生活成本。有人寧可多通勤一小時，也不願踏進被標記的校園；甚至有教師錄取後聽到薪資，隔天就放棄報到。當學校忙著搶人，哪些在招考簡章裡看不見的條件，正把教師推向校門之外？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。