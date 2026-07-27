副組長員額增加能補人力？全校協憂淪有缺無人 籲修法提升誘因

針對教育部日前修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》，擬增設國民中小學「副組長」員額一案，中華民國中小學校長協會表示，當前教育現場「荒廢行政、無人想兼任」的核心問題在於「誘因不足」與「無關教育之工作壓力」，若盲目增設副組長員額，卻未從根本改善，只是徒增員額，卻找不到人來擔任。呼籲朝野立法委員推動實質修法，落實行政減壓且將兼任行政的「主管加給納入退休所得」，並比照「偏鄉教師久任制度」建立實質獎勵，方能提升對行政人才的誘因。

全校協表示，近來教育部積極推動行政專職化或調整學校編制，但在學校正式員額未能實質增加的前提下，多數國民中小學之行政重擔仍舊全數落在「校內兼任教師」肩上。以台北市為例，北市教育局已率先訂定充實行政人力計畫，自115學年度起投入逾7000萬元預算，依班級規模專案增置1至3名專責行政人力，全市預計實質增置303名專責人員，切實協助學校處理庶務。

全校協說，反觀中央本次修正《國民小學與國民中學班級編制及教職員員額編制準則》第3條與第4條，雖針對國小37班以上、國中25班以上之學校增設「副組長」職銜，但若該職務兼任的教師，依舊無法解脫非行政專業的申訴、陳情、提告等業務，或與教師組織對於法律上無明確規範事項無窮盡的勞資溝通內耗，未來只是讓校長與處室主任在每學年開學前，更疲於奔命地尋找願意兼任副組長之教師，使學校行政人手短缺之困境雪上加霜。

為徹底扭轉國民中小學兼任行政人員嚴重短缺、基層教師拒接行政之困境，全校協理事長陳清義代表基層學校呼籲朝野立法委員協助提案修法，從「行政減壓」、「實質保障」與「久任激勵」三管齊下。

陳清義提出兩項具體修法建議。第一，將兼任行政主管加給併入退撫所得計算，提高兼任意願與保障。他指出，現行兼任行政職務的教師其兼任行政期間所支領之「主管職務加給」，於退休年金制度中卻未獲得對等且合理之反映。這導致基層產生「多做多賠、少做少錯」之功利心態，許多年輕優秀教師寧可選擇純教學亦絕不碰行政。盼修法將兼任主管職務加給實質納入退休年金給與計算基礎，給予承擔重任者合理之長期經濟保障。

第二，比照「台灣偏鄉教師久任制度」發放教師兼任行政職久任激勵獎金，讓學校校務發展具備延續性與穩定性。陳清義建議，參考《偏遠地區學校教育發展條例》第21條精神，針對表現優良且長期擔任行政職務者發放久任獎金，連續兼任行政滿8年發給第一次久任獎金，滿11年發給第二次久任獎金。其中，組長每次發給新台幣7萬元、主任10萬元、校長15萬元，希望藉由制度化獎勵，提高教師留任行政工作的意願。

全校協指出，現行校事會議、性別平等案件調查、校園霸凌事件處理以及地方政府1999市民熱線等外來投訴案件，消耗兼任行政教師極大之教學與輔導精力。為兼顧《性別平等教育法》中「學校性平會專屬管轄」之強制法規，並實質減除基層教師之調查勞務，建請中央與地方教育主管機關常設「校園事件公費外聘調查專責單位」，主動且全額資助學校遴聘外部司法或專業背景的調查委員。

全校協說，凡學校面臨調查案件，由主管機關公費指派外部專責調查員進行實質訪談並撰寫報告，免除校內兼任行政教師流程辦理、撰寫記錄、承受言語暴力外，動輒會被罰款等龐大身心與司法責任壓力，使學校性平會、霸凌會議與校事會議移出教師的兼任職務工作，達成程序正義與實質行政減壓之雙重效益，真正還給教師減壓的教學與輔導環境。

全校協強調，拯救校園行政崩盤已刻不容緩，除增設副組長外，建議透過專責減壓、年金保障與久任獎勵三管齊下，更能有效提升對行政人才的誘因，維持我國基礎教育之穩健運作。