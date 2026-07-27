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學生私人行程請假缺考 教團籲規範從嚴

聯合報／ 記者楊惠琪／台北報導

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近年部分家長在學期中安排家庭旅遊或出國行程，甚至強碰期中、期末考，事後再向學校申請補考，引發考試公平爭議。基層教師與教團認為，現行補考制度應合理限縮，私人旅遊不應成為補考正當理由，家長與學生應自行承擔缺考後果，以維護其他學生權益，並避免增加教師額外教學與行政負擔。

新北市北大國小教師陳民峰表示，學生請假原則上是家長與學生的自由，但學生期末請假確實會牽動校務運作，包括考卷延後發還、全班檢討時程受影響，若教師後續發現批改錯誤，成績系統結算後要再更正分數，往往還須動用教務處權限。

全國中小學校長協會理事長陳清義指出，只要全年級仍有學生尚未應考，學校通常無法發還並檢討考卷，必須等缺考學生完成補考。學生因比賽、重大事故等因素請假，情有可原，但近年愈來愈多家長因個人旅遊規畫替孩子請假，對按時應考學生顯失公平。

陳清義認為，若要解決段考請假出國亂象，應比照國中會考等大型考試訂定明確規範，除非具極特殊事由，否則段考缺考不予補考或不計分數，讓家長明白隨意請假須自行承擔成績風險。

全教總理事長葉青芪指出，主管機關應訂定統一且從嚴的補考規範，避免現行法規過於籠統，導致各校標準不一，最後把爭議與壓力都推給學校和教師承擔。他認為，若因家庭旅遊、搶便宜機票等私人因素缺考，家長就應自行承擔後果，甚至放棄該次考試成績，才能維護群體生活紀律與考試公平。

國教盟理事長王瀚陽也認為，補考應嚴格區分「不可抗力」與「私人行程」，他支持限縮補考制度，將補考保留給病假、喪假、公假、重大事故、天災或法定傳染病等特殊情況，並呼籲教育主管機關明定可補考假別、應附證明及補考時間，避免日後爭端。

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