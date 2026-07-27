考期順延…請假旅遊 家長要求補考掀論戰

六月底豪雨造成部分縣市停班停課，正巧撞上國中期末考，有家長原安排孩子考完期末考後直奔機場出國，未料考試順延，希望學校另行安排補考，引發公平性爭議。基層教師指出，近年學期間請假旅遊愈來愈浮濫，補考不只牽涉個別學生權益，也會影響全班發卷檢討、教師閱卷登分及全校成績結算時程。

一名家長日前在社群發文指出，受米克拉颱風外圍環流與鋒面影響，部分縣市停班停課，當天正好是孩子國中期末考最後一天，原本一家人計畫孩子下午考完試，立即趕赴機場搭乘傍晚班機，沒想到豪雨停課導致期末考順延，有不少家長表示面臨相同處境，在缺考與照計畫出國之間進退兩難，此事件在社群掀起正反論戰。

有網友認為，家長原本安排孩子考完試才出國，因天候因素導致考程臨時異動，不能與刻意在考試期間請假出遊相提並論；但也有人認為，考試當天隨即安排航班本來就有風險，家庭應預留突發狀況的緩衝時間，若因此錯過補考或成績登錄期限，也應自行承擔後果。

目前國中小定期評量補考規定，主要依「國民小學及國民中學學生學習評量辦法」第七條辦理。學生因故無法參加定期評量，只要經學校核准請假，就可以補行評量，而且成績以實際得分計算，不會因補考而打折。

實際上，各校因應停課與補考的方式不一。有學校考量考試異動源於天候因素，且家長已事先請假，提供「不補考、不採計該次成績」或「提送成績評量委員會申請補考」兩種選擇，但仍待會議決議；也有學校公告，若學生於順延考試日請假，該次成績即改以其他次段考成績計算，不再另行補考。

全教總理事長葉青芪指出，補考制度原本是為保障學生因生病、重大事故或其他特殊原因缺考時的評量權益；但隨著家庭旅遊型態改變，學期中請假出遊愈來愈浮濫，讓基層教師疲於因應，也衍生家庭旅遊是否應與疾病、重大事故等不可抗力因素一樣，享有完整補考權利的爭議。

教育部表示，家長應配合學校既定上課及評量時程妥善規畫行程，以兼顧學生受教權益及評量公平；至於是否限縮補考資格，教育部表示將持續蒐集各界意見，適時檢討相關規定。