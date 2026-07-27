上路倒數 唾液快篩進校 學校準備好了？

新興毒品氾濫，教育部預計九月將唾液快篩引進校園，不過，第一線校長及教團認為，唾液快篩在技術執行上並非最大問題，真正關鍵在於法源依據、親師溝通，後續還涉及大量行政作業，若相關機制未完善，恐增加學校負擔。

教育部統計顯示，學生藥物濫用人數自二○二二年四○○人，增至去年六四八人，三年間增加二四八人、增幅達百分之六十二。另外，教育部二○二四年度藥物濫用防制認知檢測報告顯示，國小高年級學生使用非法藥物以新興毒品最多、國中以大麻居首，高中則以Ｋ他命最多。

教育部指出，已邀集專家學者舉行多次研商會議，並完成種子教師培訓，預計今年九月將導入唾液快篩到校園。

不過，之前就有立委質疑推動唾液快篩會讓教師扛法律風險，教育部官員坦言，要取得學生及家長同意後實施，非全面普篩。但立委認為即使獲學生、家長同意，也不代表行政機關可在缺乏法律授權下推動相關措施，要求教育部應先完成毒品危害防制條例修法，建立完整法源後再推動校園唾液快篩。

中華民國中小學校長協會理事長陳清義說，唾液快篩比尿液篩檢更容易執行，但部分家長難以聯繫，甚至可能不同意學生接受篩檢，學校該如何處理是一大挑戰。

全國教育產業總工會理事長林蕙蓉也說，唾液快篩主要針對高風險學生，對於長期缺課或家庭支持不足學生，僅靠校方難以處理，且「教師輔導與管教學生辦法」位階太低，學校雖有管教義務，但權限有限，仍需家長、警政及司法單位共同介入。

林蕙蓉還表示，快篩並非拿到結果就結束，後續還涉及輔導、記錄、通報等大量行政作業，需要導師、學務處、生教組、輔導老師及專輔人員共同投入，呼籲教育部要有明確法源、完整配套，不然新制上路恐增加學校行政負擔。