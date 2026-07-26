加拿大華文教育會議 台灣華語文學習中心成亮點

睽違10年再度舉行的全加華文教育會議昨天揭幕，一連4天加拿大東西岸逾百位華語文教師透過實體和網絡共同參與。適逢「台灣華語文學習中心」今年正式在加拿大啟動，許多老師分享教授成人華語的心得。僑委會表示，秋天將結合文化體驗，進一步催動成人學華語熱潮。

特地從台灣來溫哥華參加開幕儀式的僑委會副委員長李姸慧表示，很高興加拿大多倫多和溫哥華共開設了3個「台灣華語文學習中心」，短短半年時間成果顯著，一些成人學生從「零中文基礎」，很快已展現基本的生活會話能力。

今年秋天僑委會將在溫哥華舉辦一場「台灣好食X華語好學講座」，台灣名廚現場烹調牛肉麵、鹽酥雞等美食，搭配華語文中心的名師解說「台灣好滋味」，讓加拿大人能從香氣美味中更貼近華語、感受文化。

目前在「台灣華語文學習中心-溫哥華慈濟人文學校」擔任老師的符純篤對中央社說：「成人學習華語的積極心通常比孩子更強，而且他們在學習語言過程中，對台灣的一切都充滿好奇，所以我會配合情境，盡可能讓他們多認識台灣文化的面向。」

加拿大眾議員區澤光（Chak Au）和現任樞密院顧問的前眾議員黃陳小萍（Alice Wong）都具有英語、國語和粵語「三聲帶」的能力，他們感謝加拿大中文教育工作者作育無數英才，對促進卑詩省和亞太市場的連結有重大貢獻。

加拿大對亞太市場高度重視，駐溫哥華經濟文化辦事處僑務組長郭淑貞說：「台灣華語文學習中心將推企業專班，針對不同產業或公司需求而設計課程。一些加拿大公務部門很認可台灣華語文學習中心的專業性，正商議未來合作的可能性。」

全加華文教育會議主席葉憲年投入加拿大中文教育已逾40載，她說，百年的海外中文教育不斷演變，例如早期的學生多半是華裔二代，隨後有許多非華裔孩子也勤學中文，如今則有許多成年人搭上學華語熱潮；教學方式則從傳統模式導入互動學習，進而延伸至今的人工智慧（AI）科技等。

由她主導編纂，攜手加拿大東西岸眾多僑教工作者共同出版「加拿大僑教風雲誌」一書，也在這次大會上正式發表，詳述加拿大華文教育百年扎根之路。

眾議員區澤光讚揚此書極具歷史價值，例如書中提到1899年加拿大維多利亞中華會館創辦的「樂群義塾」乃第一所加拿大華文學校，隨後又有「中華學堂」、「華僑學校」等，讓大家知道百年前的華裔先輩是如何在備受歧視的環境下努力保留語文和文化。