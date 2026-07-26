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首批受難者抵綠島75週年 人權館邀民眾重返現場

中央社／ 台北26日電

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國家人權博物館綠島園區7月25日至26日舉辦「人權之夏 草地音樂日×市集」及「不義遺址走讀踏查小旅行」，透過音樂演出、人權市集與歷史走讀等多元活動，邀請民眾重返現場。

根據人權館今天發布的新聞資料，25日登場的「人權之夏 草地音樂日×市集」在白色恐怖綠島紀念園區人權紀念公園舉行，由裝咖人、農村武裝青年、百合花樂團及余佩真等多組音樂創作者接力演出，以音樂回應土地、歷史與社會議題，民眾在綠島獨特的自然景觀中感受音樂與人權議題交會的力量。

「不義遺址走讀踏查小旅行」則由長期投入白色恐怖歷史調查、口述歷史採集與紀念地保存工作的曹欽榮帶領，走訪白色恐怖綠島紀念園區及周邊重要歷史場域，包括第三大隊展示區、綠洲山莊、忠貞樓、鹿寮、十三中隊、打石區等地點，引導參與的學員認識政治受難者的生命經驗。

人權館表示，今年適逢第一批政治受難者抵達綠島75週年（1951年5月17日第一批政治犯大規模移監綠島新生訓導處），希望透過音樂、市集與走讀等不同的形式，讓更多民眾走進綠島園區歷史現場，認識白色恐怖的歷史脈絡與人權故事，進一步思考人權與自由民主的當代意義。

人權館表示，未來也將透過多元文化活動與公共參與，讓更多人認識台灣民主發展歷程，共同守護得來不易的人權價值。

白色恐怖 綠島 國家人權博物館

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