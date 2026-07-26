華語教學能力認證1874人報考 9/15寄成績單

115年教育部對外華語教學能力認證考試有1874人報考，共包含5考科，9月15日開放網路查詢成績並寄發成績單，應考人對教育部公布答案如有疑義，可於7月29日前提出。

教育部今天發布新聞稿指出，115年教育部對外華語教學能力認證考試於7月25日、26日在台灣大學舉行，共1874人報考，首日舉行「國文」、「漢語語言學」、「華語文教學」、「華人社會與文化」4科目筆試，今天舉行「華語口語與表達」科目考試，分5場採口說錄音答題進行。

根據教育部統計，各科到考率以「華語文教學」90.57%最高，其次為「華語口語與表達」90.01%、「漢語語言學」88.99%、「國文」88.74%、「華人社會與文化」87.92%。

教育部表示，華語教學能力認證兩天考試均無重大違規事項，順利舉行完畢，9月15日開放網路查詢成績並寄發考試成績單；筆試科目題目、選擇題標準答案及「華語口語與表達」題目，已上網公告（https://reurl.cc/VLYvGA）。

應考人對教育部公布答案如有疑義，請依教育部「對外華語教學能力認證考試試題答案疑義提出注意事項」規定，於測驗試題答案公布翌日起3日內（7月29日前，以郵戳為憑）提出，也可於期限前傳真（02-2363-4383） 至台大教務處研究生教務組。