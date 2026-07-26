馬來西亞137學生獲赴台獎學金創新高 近7成非華裔

駐馬來西亞代表處今天舉辦教育部「臺灣獎學金」及「華語文獎學金」頒獎暨行前說明會，共有137名馬來西亞學生獲獎。駐馬來西亞代表連玉蘋表示，愈來愈多不同族群背景學生選擇赴台攻讀學位或學華語，未來將成為台馬友誼橋梁，也成為「馬來西亞的台灣大使」。

駐馬來西亞台北經濟文化辦事處今天在吉隆坡舉行頒獎典禮暨行前說明會，共有受獎學生及親友近300人出席。

連玉蘋致詞表示，今年共有137名學生獲得獎學金，創歷年新高，其中95人為非華裔馬來西亞學生。

她指出，大多數申請者選擇赴台攻讀研究所，尤其對碩士課程展現高度興趣。這反映出大家對台灣提供高品質研究所教育，以及培育未來高階專業人才能力的信心持續提升。

連玉蘋強調，近年台灣全球競爭力不斷躍升，根據「2025年IMD世界人才排名」，台灣在69個受評比國家中名列第17名，超越澳洲成為亞太地區第3名，僅次於香港及新加坡。「2026年世界競爭力年報」調查，台灣在全球70個受評比國家中名列第4，創歷年新高。

她期盼獎學金得主都能在台灣擁有充實且難忘的求學旅程，結交新朋友、探索新機會，未來成為台灣與馬來西亞之間的友誼橋梁，也成為「馬來西亞的台灣大使」。

多名獲獎學生表示，選擇赴台留學主要看重台灣高等教育品質、自由開放的學習環境，以及在科技、半導體等產業的發展優勢，希望透過赴台求學拓展國際視野，提升專業能力。

另有獲獎的穆斯林學生指出，台灣近年對穆斯林愈來愈友善，清真餐廳及相關生活設施日益完善，加上治安良好，讓她們對赴台生活更具信心。

今年共有137名學生獲獎，其中37人獲「臺灣獎學金」，將赴台攻讀學位；96人獲「華語文獎學金」，前往各大學華語文中心研習華語；另有4人獲國際高等人力培訓外籍生獎學金（ICDF），將攻讀全英語研究所學程。