教師看待青少年滑抖音 需教導思辨霸凌與性剝削

TikTok（抖音）在國際引發資安與國安等疑慮，在台灣，中小學教師認為，兒少使用抖音，較無興趣也少接觸政論內容，反而涉及霸凌、性剝削等內容更需要教導學生去思辨。

苗栗縣造橋鄉造橋國中是一個年級只有2班的小校，校長林孟君指出，相對於大人對意識形態較為敏感度，中學生其實沒有想那麼多，例如校慶時，學生進場音樂選了對岸的洗腦神曲，她好奇詢問，學生反而是帶著狐疑的表情回「就好聽啊！」

林孟君說，對學生來說，是否會被洗腦，在於自己的認知與價值，孩子會選擇自己喜歡的點去切入，獲得滿足感，快速獲得快樂，就像大家追「盲盒」，討論熱烈，並不會進一步去深究是哪個國家的東西。

「他們多半沒有這樣的意識。」林孟君認為，抖音內容對於生活飲食、時尚、音樂、穿搭等潮流趨勢影響力不容小覷，但那影響層面是否涉及政治，「還是有落差，不能將看抖音與認同對岸劃上等號。」

對於「充電寶」、「視頻」、「走心」、「破防」、「軟件」等中國用詞，滲入台灣兒少的日常字彙，屏東縣滿州鄉滿州國中校長于福豪坦言，他會直接糾正孩子，理由卻是語言使用涉及文化霸權。

于福豪表示，如同台語裡有日據時期留下的日語，許多外來語來自英文，或是滿州國中有一半學生是原住民，卻以漢語為主流語言。與其糾結「支語」使用，不如著重在閱讀與思辨能力的培養。

他說，他會告訴孩子，中國用語不能使用，是因為它與在地文化格格不入，如果用詞無法與他人有效溝通就該改掉。並解釋這是「文化差異」，就像許多族人說話有山地模式及平地模式。

一名在屏東原鄉瑪家鄉任教的國小老師認為，與其限制孩子使用社群平台，更應教導他們正確使用。很多原鄉孩子喜歡模仿影片唱歌、跳舞，從藝術老師角度來看，這是自我認同學習過程，他抱持開放心態看待。

這名老師並不否認社群平台存在負面影響。他以抖音上曾流傳馬仕部落男孩雨中舞蹈影片為例，有正面報導，但也有些較嚴謹貴族部落忌諱在特定場合跳外來舞蹈，也不太能接受孩子多元性別表現，引發兩極評論。

這名老師藉此提醒學生，在拍下影片或分享影片前，若主角是自己，要先想清楚自己能否承受任何一種輿論；若主角是他人，則要意識到拍攝行為可能造成霸凌或涉及性剝削，造成傷害。

身為教育工作者，林孟君對於學生觀看、使用TikTok的建議是，時間的分配、自我控制很重要，可以幫自己設定鬧鐘時間，下決心，時間到要能收。

還有一點非常重要，林孟君說，她常提醒學生，網路發言、上傳影片之前請冷靜三思，「按下enter傳送鍵之前，多想想能否為後果負責」，勿因一時當下的衝動後悔莫及。

此外，短影音都是快速、碎片式訊息，保持獨立思考的判斷能力也很重要。當大家熱烈討論時，能否反思、抱持存疑的態度，而不是一味相信網路，否則容易陷入從眾盲從。再者是檢視自己都看了哪些內容，都適合自己嗎？「如果孩子不能自控，就需要大人幫忙外控。」

林孟君告訴中央社，網路社群、數位科技已是這世代青少年不可或缺的生活工具，水能載舟亦能覆舟，學校寒暑假都會辦數位AI課程，引導學生去思考、建立健康觀念，希望強化自我節制，以及辨別假訊息、培養媒體識讀能力。