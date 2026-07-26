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教部補助110校近2億元 打造原民文化沉浸式學習場域

中央社／ 台北26日電

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教部國教署推動「原住民族文化學習場域計畫」，累計投入近2億經費補助110校，將部落傳統建築施作工法、民族文化知識融入校園， 打造兼具民族文化實踐課程沉浸式學習空間。

教育部今天發布新聞稿指出，為使學校學習場域成為傳承部落文化脈絡的空間，國民及學前教育署推動「原住民族文化學習場域計畫」，匯聚部落耆老、文史專家與師生量能，將部落傳統建築施作工法、民族文化知識融入校園空間及課程，讓學生在沉浸式學習場域認識民族文化。

原住民族文化學習場域計畫至今邁入第6年，歷年來已累計投入新台幣近2億元經費補助110校，民國115年共核定24校加入改造校園環境風貌的行列，期待透過計畫支持學校突破制式教學場域，打造兼具民族文化實踐課程的學習空間。

高雄市桃源國小解構既有司令台，運用原木、石板與竹編等傳統建材，重塑具歲時祭儀與生活縮影的布農族文化場域；同時將部落視為教學資源庫，邀請耆老與獵人入校授課，帶領學生認識「玉穗戰役」歷史、傳統陷阱製作及學習「報戰功」吟唱，由耆老親授獵人智慧與祭儀文化。

屏東縣青葉國小致力於魯凱族實驗教育，將校園形塑為兼具傳統家屋、呼喊台與集會所的「民族教育基地」，並請部落工班、在地耆老入校，引導學生參與石板堆砌工法，將耆老傳授的山林知識與生活脈絡轉化為教學底蘊。

台東縣竹湖國小推動傳統家屋2.0計畫，進行家屋修繕及建築方位校正，由部落耆老親自指導，帶領師生投入茅片紮綁與結構重整等工法實作，並串聯八斗高中學生實地協作，落實「青銀共創」教學模式，讓瀕臨失傳建築工法於年輕世代手中重獲新生。

原住民 教育部 校園

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