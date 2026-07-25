處理校園霸凌案 黃世杰：協助對接律師資源

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早參加黨內議員參選人李柏瑟政見說明會，針對校園霸凌提出法律支援、跨界資源整合及個案陪伴三大方向，串連律師、心理師、社工師及相關公益團體建立支持網絡，營造安心學習環境；桃園市教育局回應，市府近年致力營造友善校園，針對霸凌案皆有掌握及處理，最近也詢問重要意見，盼設立專案小組減輕學校校事會議負擔。

黃世杰表示，市長的責任就是守護制度、拒絕不當介入，讓教育回歸教育、讓專業回歸專業。校園霸凌或其他校園事件，都應透過第三方公正調查及既有救濟機制處理，行政首長要做的是維護制度正常運作，而不是干預個案，如此才能真正保障學生受教權、教師教學權及校園公平正義。

針對李柏瑟提出成立「校園反霸凌聯盟」構想，黃世杰表態支持，並表示將協助對接熟悉校園霸凌、少年事件處理法及兒少權益的律師資源，串聯心理師、社工師及相關公益團體，建立跨專業支持網絡，並配合地方服務處建立雙向個案轉介與陪伴機制，舉辦校園反霸凌及兒少權益保護論壇，提供學生、家長及教師更完整的協助。

桃園市教育局表示，市府近年針對校園霸凌、性平等校安事件均秉持「落實通報、積極處理及輔導追蹤」原則，針對行為偏差學生也有列冊追蹤輔導，並與警政、社政單位保持密切聯繫。

教育局說，市府致力推動友善校園，每個學校均進行性別平等教育與校園霸凌防制，同時也強化教師及學校行政識別及處置知能，落實三級輔導管教機制。另外，市府也建立多元申訴管道，透過宣導鼓勵學生勇於發聲。

針對校事會議，教育局規畫成立專責辦公室，協助學校調查評估事件，避免單一學校或校事會議獨自承擔各方壓力。