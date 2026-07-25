快訊

千萬幸運兒獎落這區！全聯5、6月統一發票大獎清單公開 全開在台北市

台股震盪！星二代「買在最高點睡公園」　熊熊吐槽：有買國巨？

質疑誰操作政院？ 張景森發影片：黨內都不贊成宜蘭高鐵「卻沒人敢說」

聽新聞
0:00 / 0:00

處理校園霸凌案 黃世杰：協助對接律師資源

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右3）今早出席黨內議員參選人政見說明會，針對校園霸凌事件，允諾對接律師、社工等資源提供完整協助。圖／黃世杰競選團隊提供
民進黨桃園市長參選人黃世杰（右3）今早出席黨內議員參選人政見說明會，針對校園霸凌事件，允諾對接律師、社工等資源提供完整協助。圖／黃世杰競選團隊提供

【編輯推薦】

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早參加黨內議員參選人李柏瑟政見說明會，針對校園霸凌提出法律支援、跨界資源整合及個案陪伴三大方向，串連律師、心理師、社工師及相關公益團體建立支持網絡，營造安心學習環境；桃園市教育局回應，市府近年致力營造友善校園，針對霸凌案皆有掌握及處理，最近也詢問重要意見，盼設立專案小組減輕學校校事會議負擔。

黃世杰表示，市長的責任就是守護制度、拒絕不當介入，讓教育回歸教育、讓專業回歸專業。校園霸凌或其他校園事件，都應透過第三方公正調查及既有救濟機制處理，行政首長要做的是維護制度正常運作，而不是干預個案，如此才能真正保障學生受教權、教師教學權及校園公平正義。

針對李柏瑟提出成立「校園反霸凌聯盟」構想，黃世杰表態支持，並表示將協助對接熟悉校園霸凌、少年事件處理法及兒少權益的律師資源，串聯心理師、社工師及相關公益團體，建立跨專業支持網絡，並配合地方服務處建立雙向個案轉介與陪伴機制，舉辦校園反霸凌及兒少權益保護論壇，提供學生、家長及教師更完整的協助。

桃園市教育局表示，市府近年針對校園霸凌、性平等校安事件均秉持「落實通報、積極處理及輔導追蹤」原則，針對行為偏差學生也有列冊追蹤輔導，並與警政、社政單位保持密切聯繫。

教育局說，市府致力推動友善校園，每個學校均進行性別平等教育與校園霸凌防制，同時也強化教師及學校行政識別及處置知能，落實三級輔導管教機制。另外，市府也建立多元申訴管道，透過宣導鼓勵學生勇於發聲。

針對校事會議，教育局規畫成立專責辦公室，協助學校調查評估事件，避免單一學校或校事會議獨自承擔各方壓力。

黃世杰 霸凌 校園 教育局

延伸閱讀

桃園拋「專案小組」解校事會議爭議 教育界反應兩極

校事會議存廢惹議 桃園市長張善政拋「專案小組」分擔學校壓力

高雄某國小性霸凌 教育局：重新編班並加強輔導

逼同學脫衣下跪高雄小二生涉性霸凌 母是校內老師家長控校方袒護

相關新聞

台灣未來帳戶三讀通過 教團籲：公布財務規畫、確保永續

立法院昨日三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，國教行動聯盟表示，三讀只是開始，後續資金來源是否穩定、是否真正照顧到每一名孩子，才是制度成敗的關鍵。呼籲政府先說明114萬計算方式，並完整公布財務規畫、確保財政永續。

處理校園霸凌案 黃世杰：協助對接律師資源

民進黨桃園市長參選人黃世杰今早參加黨內議員參選人李柏瑟政見說明會，針對校園霸凌提出法律支援、跨界資源整合及個案陪伴三大方向，串連律師、心理師、社工師及相關公益團體建立支持網絡，營造安心學習環境；桃園市教育局回應，市府近年致力營造友善校園，針對霸凌案皆有掌握及處理，最近也詢問重要意見，盼設立專案小組減輕學校校事會議負擔。

教師荒拚留才 實習教師津貼提高至1.5萬元

教師荒嚴峻，為吸引年輕學子投身教師，教育部昨表示，實習教師津貼將從今年一一五學年、八月起，從現行的一萬元提升至一萬五千元，預估每年約可嘉惠五千五百名實習生。台灣教育產業工會則呼籲，也應同步優化實習場域、提供更多協助措施。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。