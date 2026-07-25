台灣未來帳戶三讀通過 教團籲：公布財務規畫、確保永續

立法院昨日三讀通過《台灣兒少成長及未來帳戶條例》，國教行動聯盟表示，三讀只是開始，後續資金來源是否穩定、是否真正照顧到每一名孩子，才是制度成敗的關鍵。呼籲政府先說明114萬計算方式，並完整公布財務規畫、確保財政永續。

國教盟理事長王瀚陽表示，政府首先應向家長說清楚「114萬元」的計算方式。依目前公布內容，若新生兒從出生起持續符合資格，至18歲前可累積的政府支持為114萬元，包括成長期間逐年發放的兒少成長津貼共75萬元，以及政府存入未來帳戶39萬元。

王瀚陽說，因此，114萬元不是年滿18歲就可一次領取，其中75萬元是在成長過程中陸續提供家庭使用，真正累積在未來帳戶中的政府本金為39萬元，帳戶實際餘額則仍要依制度運作情況計算。至於目前已出生的兒少可以取得多少支持，仍要依施行日期、年齡及資格認定，不能一概宣稱每名孩子都有114萬元。

對此，國教盟建議，政府應公布完整財務規畫，包括每年所需經費、長期財源及行政成本，並確保不會排擠托育、教育、兒童醫療及弱勢家庭服務，畢竟制度至少要支持孩子18年，不能只看第一年的預算；再者，應整合相關成長津貼及兒少補助，包括行政院原先規畫的「0到18歲成長津貼」、現行育兒補助及弱勢兒少發展帳戶，採取單一窗口及清楚規則，避免出現制度重複、名稱不同或資格衝突。

國教盟也指出，帳戶應該提領簡單且易理解，政府應主動通知青年，提供合理的申請期限、補件機會及申訴管道，並清楚說明就學、就業等法定用途所需證明，避免只因不熟悉程序，就失去應有的政府支持。也應建立公開透明的管理制度，定期公布帳戶規模、管理費用、投資方式、收益及風險，並設置包含兒少、家長及專家代表的監督機制。

王瀚陽強調，少子化不可能只靠發放津貼解決。托育服務、居住負擔、教育資源、兒童醫療，以及工作與家庭平衡，都必須同步改善。這項政策真正的考驗，不是新聞標題上的114萬元，而是能否讓每名孩子實際得到支持，並讓制度穩定走完18年。