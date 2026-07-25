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NBA／決定了！詹姆斯2年800萬美元降薪加盟76人 與安比德組4巨頭

教師荒拚留才 實習教師津貼提高至1.5萬元

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

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教師荒嚴峻，為吸引年輕學子投身教師，教育部昨表示，實習教師津貼將從今年一一五學年、八月起，從現行的一萬元提升至一萬五千元，預估每年約可嘉惠五千五百名實習生。台灣教育產業工會則呼籲，也應同步優化實習場域、提供更多協助措施。

教育部表示，面對少子化，以及科技業等人才磁吸效應，為了避免師資生因缺乏足夠的經濟安全網而面臨生活壓力，甚至因此放棄教育學程轉投其他產業，參酌本年度全國直轄市、縣市最低生活費平均一萬六九一一元，並對照現行師培公費生、警察大學與軍校軍費生，平均每月領取生活津貼約為一萬五千元，綜合評估下提升實習教師獎助津貼。

台教產監事葉明政表示，調升實習津貼，確實有助於降低實習生經濟負擔，但這只是第一步，教師更關心實習環境是否真正健全。很多實習老師到了第一線，會發現實際狀況與想像有落差。如大學學到正向管教，但現場能執行的正向管教措施可能跟課堂所學不一樣，對此做出調整、如何調整，都是實習階段需要仔細處理的問題。

葉明政建議，期待教育部能實質提出優化實習場域的配套，如提供完善的專家教師陪伴機制、讓實習老師可與專家教師深度交流，協助實習老師跨越「現實的震撼」。要不然現在的職場環境並不佳，留不住人也可能讓有潛力的青年卻步，職場環境必須同步改善。

實習 教育部 教師荒 師培

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