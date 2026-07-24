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印尼台灣高教展8月開跑 65校赴5城拓展交流

中央社／ 雅加達24日專電

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印尼台灣高等教育展將於8月巡迴印尼5座城市舉行，共有65所台灣大專校院參展。主辦單位印尼留台校友會聯合總會表示，今年將教育展推向印尼不同地區，盼擴大台灣高等教育在當地的推廣。

印尼留台校友會聯合總會今天在首都雅加達舉行記者會，邀請20多家印尼媒體出席，包括印尼國家通訊社安塔拉（Antara）、有線電視新聞網印尼頻道（CNN Indonesia）及印尼網路媒體Liputan6等，介紹今年教育展內容及台灣高等教育特色。

印尼留台校友會聯合總會長期在印尼推動台灣高等教育展。總會長劉俊逸表示，校友會成立57年，目前有超過1萬名會員，並在印尼擁有27個分支組織及校友會，長期推動台印教育交流。

印尼台灣高等教育展籌備會主席鄺耀中說明，今年教育展邁入第10屆，在台灣教育部支持下，將於8月1日在雅加達、2日在萬隆、4日在三寶瓏（Semarang）、6日至7日在泗水（Surabaya），以及9日在棉蘭（Medan）舉行；本次共有65所台灣大專校院及超過100名校方代表參與，將介紹各校課程、獎學金及留學資訊。

印尼留台校友會聯合總會指出，去年首度在南蘇拉威西省首府錫江（Makassar）舉辦教育展後，當地赴台就學情況有所成長，因此今年新增三寶瓏場次，希望將推廣範圍延伸至中爪哇地區；另外，泗水展期也由去年的1天延長為2天。

記者會也邀請駐印尼代表處教育組出席，介紹台灣高等教育及國際學生赴台就學概況。組長施眉綺表示，印尼是台灣第2大國際學生來源國，僅次於越南，赴台學生多選讀工程、商業管理及資訊科技等科系。

她說，教育部持續推動高等教育國際化，提供台灣獎學金、華語文獎學金及國際產業人才教育專班（新型專班）等資源，並完善國際學生在台就學環境，包括強化穆斯林友善措施，協助國際學生適應在台學習與生活。

印尼 雅加達

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