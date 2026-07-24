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駐丹麥代表鄭榮俊探視中華民國童軍代表 宣傳台灣主辦世界羅浮大會

聯合報／ 記者高凌雲/台北即時報導
駐丹麥代表鄭榮俊（右二）探視中華民國童軍代表，同時協助宣傳台灣將在2029年主辦世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會
駐丹麥代表鄭榮俊（右二）探視中華民國童軍代表，同時協助宣傳台灣將在2029年主辦世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會

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中華民國駐丹麥台北代表鄭榮俊在丹麥當地時間7月23日出席丹麥童軍大露營國際日，前往位於西蘭島（Hedeland）自然公園營地，探視中華民國童軍代表團。丹麥大露營有來自全球40多個國家，約3萬5000名童軍青年及領袖參加，鄭榮俊向各國童軍介紹中華民國，以及中華民國將在2029年舉辦第17次世界羅浮大會。

中華民國童軍總會參加丹麥童軍大露營，同時對台灣主辦2029年第17次世界羅浮大會，積極進行國際宣傳。這次中華民國代表團由總會監事游鏡可、國際組幹事王正誼及中原大學地景建築學系學生林庭羽代表出席。

代表團向各國童軍介紹台灣的自然環境與文化特色，宣傳台灣主辦2029年第17次世界羅浮大會，邀請世界各地童軍青年相聚台灣。代表團也提前在7月17日拜會駐丹麥台北代表處，向鄭榮俊說明中華民國童軍運動發展及大會籌備情形。

鄭榮俊親訪丹麥大露營營地，走訪中華民國宣傳攤位，參觀營地及各項活動。鄭榮俊親自揮毫，為各國童軍書寫中文姓名。各國童軍青年也分享對台灣的認識與印象，互動熱絡，展現童軍運動跨越國界、語言與文化的共同精神。

鄭榮俊肯定童軍運動透過青年交流、戶外教育及志願服務，培養青年責任感、國際視野與行動能力，期待未來有更多丹麥及歐洲童軍青年前往中華民國交流，親身感受台灣豐富的自然環境、多元文化與友善人情。

中華民國童軍總會理事長高國倫感謝鄭榮俊與丹麥代表處的支持與協助，讓中華民國童軍在國際活動，獲得更多交流與推廣機會。童軍總會將持續透過各項國際活動，向世界青年介紹中華民國及2029世界羅浮大會，展現童軍的熱情、活力與國際行動力。

駐丹麥代表鄭榮俊（左坐立者）配戴中華民國童軍領巾，親自揮毫，以毛筆字為各國童軍書寫中文姓名，展開國際交流，同時協助宣傳台灣將在2029年主辦世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會
駐丹麥代表鄭榮俊（左坐立者）配戴中華民國童軍領巾，親自揮毫，以毛筆字為各國童軍書寫中文姓名，展開國際交流，同時協助宣傳台灣將在2029年主辦世界羅浮大會。圖／中華民國童軍總會

丹麥 童軍

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